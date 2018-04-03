Опасный клоп прибыл на Кубань в абхазских мандаринах

В Динском районе ситуация спокойная по сравнению с черноморским побережьем и другими районами Кубани: в ходе работы координационных штабов в сельских поселениях обнаружены 4 особи, внешне схожие с коричнево-мраморным клопом.

Всех вредителей – на анализ

Чтобы окончательно расставить все точки над «i», необходимо провести лабораторное исследование найденных в Динской и Первореченском насекомых. Существующих видов вредителей много. Поэтому надо понимать, попался ли в сети специалистов тот самый опасный, коричнево-мраморный клоп.

Для этого обнаруженные экземпляры были переданы начальником управления сельского хозяйства Динского района Сергеем Коробченко в руки государственного инспектора управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Ольги Левицкой.

Обнаруженных в Динском районе насекомых, внешне похожих на опасных клопов, исследуют в лаборатории

«Причастность этих особей к опасному виду насекомых определят специалисты лаборатории. На первый взгляд, лишь один вредитель похож на коричнево-мраморного клопа. Анализ будет длиться несколько дней», – рассказала представитель Россельхознадзора.

Нашел клопа – уничтожь его своими руками

Нескольких насекомых, похожих на опасного коричнево-мраморного клопа, обнаружили в Динском районе

Как сообщил Сергей Коробченко, активная работа по профилактике распространения зловредного клопа в Динском районе началась с конца марта. Были созданы координационные штабы, задачей которых является информирование населения об угрозе со стороны вредителя и мерах борьбы с ним. За истекшее время было распространено около 3 тысяч листовок.