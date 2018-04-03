Опасный клоп прибыл на Кубань в абхазских мандаринах
В Динском районе ситуация спокойная по сравнению с черноморским побережьем и другими районами Кубани: в ходе работы координационных штабов в сельских поселениях обнаружены 4 особи, внешне схожие с коричнево-мраморным клопом.
Всех вредителей – на анализ
Чтобы окончательно расставить все точки над «i», необходимо провести лабораторное исследование найденных в Динской и Первореченском насекомых. Существующих видов вредителей много. Поэтому надо понимать, попался ли в сети специалистов тот самый опасный, коричнево-мраморный клоп.
Для этого обнаруженные экземпляры были переданы начальником управления сельского хозяйства Динского района Сергеем Коробченко в руки государственного инспектора управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Ольги Левицкой.
Обнаруженных в Динском районе насекомых, внешне похожих на опасных клопов, исследуют в лаборатории
«Причастность этих особей к опасному виду насекомых определят специалисты лаборатории. На первый взгляд, лишь один вредитель похож на коричнево-мраморного клопа. Анализ будет длиться несколько дней», – рассказала представитель Россельхознадзора.
Нашел клопа – уничтожь его своими руками
Нескольких насекомых, похожих на опасного коричнево-мраморного клопа, обнаружили в Динском районе
Как сообщил Сергей Коробченко, активная работа по профилактике распространения зловредного клопа в Динском районе началась с конца марта. Были созданы координационные штабы, задачей которых является информирование населения об угрозе со стороны вредителя и мерах борьбы с ним. За истекшее время было распространено около 3 тысяч листовок.
Надо понимать, что одна самка коричнево-мраморного клопа может воспроизвести до 6 миллионов себе подобных особей в поколении. Сейчас, когда насекомые еще находятся в спячке, нужно при обнаружении немедленно их уничтожить: собрать и сжечь. Это один из самых действенных способов борьбы с вредителями, пока они не «встали на крыло». Зимуют клопы в дровяниках, на чердаках домов, в подвалах.
К активной жизни травоядные обжоры, прозванные в народе «вонючками» из-за своего неприятного специфического запаха, возвращаются тогда, когда температура воздуха поднимается до +15 градусов и выше. Они способны летать со скоростью 3 метра в секунду. В этот период бороться с ними становится гораздо сложнее. Применять химические препараты не всегда возможно: всюду есть санитарные и водоохранные зоны.
Коричнево-мраморный клоп всеяден и вызывает аллергию
Фото ТараКлоп
Рацион коричнево-мраморного клопа, родиной которого считаются страны Юго-Восточной Азии, широк – порядка 100 видов растений. Это зерновые, плодовые и ягодные культуры (в первую очередь виноград), яблоки, а также перец, томаты, огурцы, фасоль, соя, кукуруза, рис, орехи, декоративные растения. Клопы прокусывают плоды и листья, высасывают из них сок. Насаждения засыхают и гибнут. Россельхознадзор прогнозирует, что ущерб сельскому хозяйству от нашествия мраморного клопа в 2018 году может составить два миллиарда рублей. Небезопасен клоп-«вонючка» и для людей. Его укус может вызвать аллергическую реакцию.
Вредитель вовсю хозяйничает в соседней Абхазии и Грузии с 2014 года. В Краснодарском крае в ходе проверок Россельхознадзора мраморный клоп выявлен в нескольких районах и городах: Апшеронском, Белореченском, Выселковском, Тбилисском, Усть-Лабинском, также в Сочи, Новороссийске, Кропоткине.
Не допустить зловредное насекомое из соседних регионов!
Такие листовки появились во всех территориях Динского района
В этом году насекомые были найдены при проведении карантинного фитосанитарного контроля абхазских мандаринов на границе с южной республикой. Поэтому с 12 марта 2018 года Россельхознадзор по Краснодарскому краю и Республике Адыгея ввел временное ограничение на ввоз подкарантинной продукции в багаже и ручной клади пассажиров из Абхазии. Мониторинг, проведенный 24 и 25 марта 2018 года в этой республике, показал критическую фитосанитарную обстановку по распространению мраморного клопа. Поэтому со 2 апреля 2018 года вводятся временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал.
В Сочи 26 марта 2018 года на базе ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических культур» прошло совещание по вопросам борьбы с коричнево-мраморным клопом.
Массовый вылет клопа ожидался в конце марта
Во Всероссийском центре карантинных растений разработали стандарт по проведению карантинных фитосанитарных обследований. Муниципалитеты Краснодарского края обязали заключить контракты по химобработке препаратами неоникотиноидная, пиретроидной и фосфороорганической групп. Их применять лучше с феромонными или световыми ловушками. Разработаны и биопрепараты от клопа. Их эффективность достигает 80-90 %.
В Динском районе речи о применении различных препаратов для массовой протравки коричнево-мраморного клопа и заключении соответствующих договоров пока не идет. В Управлении сельского хозяйства выразили надежду, что это делать не придется.
В Краснодаре открыта горячая линия Россельхознадзора: 8 (861)222-20-31. Ведомство просит сообщать обо всех случаях обнаружения насекомого на территории Динского района.
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