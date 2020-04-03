Оперштаб Краснодарского края разъяснил ситуацию с пропусками

Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, с сегодняшнего дня (3 апреля 2020 года) на территории Кубани на время карантина действует режим передвижения граждан по спецпропускам.

Оперативный штаб напоминает, что этот режим нужен для того, чтобы как можно сильнее ограничить распространение инфекции среди граждан. Он позволит резко снизить количество заболевших.

Вопросов по его действию много: кому, как и где получать, что будет, если пропуска нет?

Постараемся ответить кратко. Спецпропуска для передвижения по городам и районам Кубани утверждены краевым Министерством ГО и ЧС, являются индивидуальными и выдаются по предварительной заявке.

Работодатели выдают пропуска своим сотрудникам, если организация работает в объявленные нерабочими дни и (это обязательно!) включена в соответствующий краевой/муниципальный перечень. Организации получают пропуска по предварительной заявке в своем муниципальном образовании на каждого сотрудника и на каждую автомашину.

Спецпропуска также нужны тем, кто по семейным обстоятельствам срочно выезжает за город или из района. Заявка на спецпропуска подается самостоятельно также в муниципалитет: на водителя, на каждого пассажира и на само авто.

Волонтерам, которые помогают маломобильным и недееспособным гражданам, тоже нужны спецпропуска.

Спецпропуска не нужны: для похода в ближайший магазин, аптеку, выноса мусора, выгула домашних животных (расстояние – до 100 м от дома), для обращения за экстренной медицинской помощью.

“Мы понимаем, что заметное число граждан фактически живет не по месту прописки — разумеется, никто не будет отталкиваться исключительно от того, где вы прописаны. При этом мы категорически рекомендуем жителям относиться к карантину максимально разумно, отдавая себе отчет в том, для чего он нужен и какие проблемы решает. Не злоупотребляйте условиями карантина, будьте бдительны и осторожны, отдавайте себе отчет в том, что и зачем вы делаете.

Стоит помнить, что многие вопросы бытовой логистики можно решить дистанционно. Если родственники прибывают в аэропорт/на вокзал, им можно заказать такси – эти службы будут продолжать прежнюю работу. Плановые процедуры в поликлиниках, роддомах, женских консультациях отменены или переведены в дистанционную форму, но необходимую экстренную помощь вам окажут. Продукты пожилым родственникам можно заказывать через службы доставки – это и забота, и безопасность, кроме того, в городах и районах работают отряды волонтеров. Следить за дачей, например, в Адыгее или другом регионе могут соседи по даче, а домашних питомцев из загородных домов человечнее было бы и вовсе забрать к себе на время карантина.

Мы очень просим вас руководствоваться принципом разумной необходимости, трезво оценивать риски и угрозы. Ситуация действительно серьезная, распространение инфекции зависит от каждого из нас.

Спецпропуск для граждан – это не ограничение или привилегия, а необходимая мера безопасности на период карантина на Кубани. Он нужен только тем, кто вынужден продолжать работать в это сложное время”, – объяснили в оперштабе.

Уточнить информацию можно всегда по телефону единой горячей линии краевого оперативного штаба 8(800)707-07-11.