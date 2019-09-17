Операция «Автобус»: выявлено 738 неисправных транспортных средств

С 12 по 16 августа на территории Красндарского края проводился третий этап целевого комплексного профилактического мероприятия «Автобус».

За это время осмотрено 7734 автобуса, из них выявлено 738 неисправных, 32 не прошли техосмотр, в конструкцию 10 транспортных средств неправомерно внесены изменения. Задержано 24 автобуса.

В период проведения мероприятия на территории края совершено 3 ДТП (в Новороссийске, Сочи и Динском районе) по вине водителей автобусов, в которых 1 человек погиб, 7 получили ранения.

ГИБДД уточняет, что цель этого профилактического мероприятия – разъяснить автовладельцам важность соблюдения нормативов и стандартов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок и о тяжести последствий ДТП с участием пассажирского транспорта.