Операция «Мак-2019» проходит в Динском районе

Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак-2019» проходит на территории Динского района.

«Целью мероприятия является предупреждение, выявление, пресечение и раскрытия правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения. А также выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры», - сообщает пресс-служба Отдела МВД России по Динскому району.

Операция будет проводиться в пять этапов:

- 1 этап - с 27 мая по 6 июня 2019 года,

- 2 этап - с 24 июня по 3 июля 2019 года,

- 3 этап - с 22 июля по 1 августа 2019 года,

- 4 этап - с 19 по 29 августа 2019 года,

- 5 этап - с 16 по 26 сентября 2019 года.

О местах произрастания наркотикосодержащих растений и лицах, занимающихся их выращиванием просьба сообщать по телефонам:

102/112 (для любых операторов мобильной связи),

8(86162) 6-15-94 - дежурная часть Отдела МВД России по Динскому району.