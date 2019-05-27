Операция «Мак-2019» проходит в Динском районе
Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак-2019» проходит на территории Динского района.
«Целью мероприятия является предупреждение, выявление, пресечение и раскрытия правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения. А также выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры», - сообщает пресс-служба Отдела МВД России по Динскому району.
Операция будет проводиться в пять этапов:
- 1 этап - с 27 мая по 6 июня 2019 года,
- 2 этап - с 24 июня по 3 июля 2019 года,
- 3 этап - с 22 июля по 1 августа 2019 года,
- 4 этап - с 19 по 29 августа 2019 года,
- 5 этап - с 16 по 26 сентября 2019 года.
О местах произрастания наркотикосодержащих растений и лицах, занимающихся их выращиванием просьба сообщать по телефонам:
102/112 (для любых операторов мобильной связи),
8(86162) 6-15-94 - дежурная часть Отдела МВД России по Динскому району.
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