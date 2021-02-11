Опять морозы. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды

С 12 по 20 февраля на территории Краснодарского края ухудшится погода.

Об этом «РВС» рассказала главный синоптик Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.

С 12 по 14 число будут наблюдаться дожди, переходящие в мокрый снег. С 15 по 20 февраля - снег, ухудшение видимости. Ожидается налипание мокрого снега, гололед на деревьях и проводах. На дорогах - снежный накат, гололедица.

Местами будет и усиление ветра до 15-22 м/с, в отдельных районах до 20-25 м/с, местами метель.

Температура воздуха в крае снизится до минус 15-20 градусов. В ночные и утренние часы 13 и 14 февраля ожидается -1...-6 градусов с дальнейшим понижением с 15 по 20 февраля до -7…-12 градусов, местами до -13…-18 градусов.

Температура воздуха днем 13 февраля +1…-4 градуса, 14 февраля -1…-6, с 15 по 20 февраля -4…- 9 градусов, местами -10…-13 градусов.