Опять о Комсомольской в Динской. Ответ ОМВД по району

Продолжаем тему Комсомольской в Динской. А точнее, публикуем дополнения.

Напомним, жители пожаловались на то, что в районе автостанции по этой улице, несмотря на знаки, запрещающие движения большегрузов, все равно днем и ночью ездят тяжеловесные машины.

По данной проблеме мы делали запросы в администрацию Динского сельского поселения и в ОМВД по Динскому району.

В первом ведомстве уже пояснили, что в Динской для грузовых транспортных средств имеется объездная дорога: ул. Крайняя – Краснодарская – Шевченко – Коммунальная – Садовая. Новая не планируется. Контроль за движением грузовых ТС, как сообщили в госучреждении, осуществляет там ОМВД.

Оттуда уже тоже получен ответ.

На Комсомольской наряды ДПС следят за соблюдением ПДД участниками движения согласно анализу аварийности.

После того как «РВС» передала жалобу в ГИБДД, там ответили, что по Комсомольской организован контроль за движением грузовых ТС. Личный состав ОГИБДД И ДПС нацелен на пресечение нарушений водителями грузовых автомобилей по ч. 6 ст. 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части».

Знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» установлены на протяжении всей Комсомольской от Революционной до Гоголя.

Это знак запрещает:

движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны (если на знаке не указана масса);

или с разрешенной максимальной массой более указанной на знаке, а также тракторов и самоходных машин.

Этот знак не запрещает:

движение грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки людей;

ТС организаций федеральной почтовой связи, имеющих на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне;

движение грузовых автомобилей без прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне.

Во всех этих случаях машины должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке.

В ОМВД отметили, что за состоянием дорог, их соответствием установленным правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативных документам отвечает администрация Динской.