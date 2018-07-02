Опять платить: фейковая рассылка в WhatsApp продолжается

Напомним суть проблемы. Между пользователями WhatsApp стал ходить слух о том, что в скором времени мессенджер станет платным. Если не подтвердить свою активность, компания будет взимать плату 0.1 евро за сообщение. Чтобы этого не случилось, необходимо переслать «официальное» сообщение руководства мессенджера минимум 10 своим контактам. Несмотря на то, что официальных заявлений от компании о вводе абонентской платы в WhatsApp не поступало ни тогда, ни сейчас, а также что текст написан, мягко говоря, безграмотно, многих эта новость всерьез испугала и они стали поддерживать рассылку. На самом деле, как и 10 месяцев назад, ничего не изменилось. Давно было доказано, что это фейк, однако пользователи мессенджера до сих пор рассылают информацию всем своим друзьям, родным, коллегам и т.д.



Будьте внимательны, и не создавайте панику.