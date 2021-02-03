Организаторы представили правила проведения Олимпиады

Оргкомитет Олимпиады-2020 в Токио и Международный олимпийский комитет представили правила поведения для спортсменов, которые направлены на обеспечение безопасности в период пандемии коронавируса.

Во время проведения Олимпиады-2020 в Японии летом этого года спортсменам необходимо будет использовать специальное приложение для смартфона, куда они будут вносить информацию о состоянии своего здоровья.

Кроме того, им необходимо пройти тестирование на ковид перед отъездом и по прибытии в страну.

Также будут приниматься меры для выявления, изоляции и лечения любых потенциально положительных случаев.

« Здоровье и безопасность всех участников Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио-2020 являются нашим главным приоритетом. У каждого из нас есть своя роль. Вот почему были созданы эти пособия – с правилами, которые сделают каждого из нас надежным, безопасным и активным участником Игр», – сказал исполнительный директор Олимпийских игр МОК Кристоф Дуби.