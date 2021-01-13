Международный песенный конкурс "Евровидение" в этом году состоится, несмотря на пандемию коронавируса. При этом формат, скорее всего, будет привычным для зрителя.

Об этом BBC сообщил британский комментатор конкурса Грэм Нортон. Данные подтвердили и организаторы "Евровидения".

Сомнения есть по поводу проведения мероприятия "на стадионе, рассчитанном на 20000 человек".

В то же время есть вариант для тех представителей стран, которые не смогут из-за коронавируса приехать в Роттердам или должны будут изолироваться по приезду. Они смогут выступить на фестивале дистанционно или предоставить заранее записанное выступление организаторам.

Напомним, в прошлом году песенный конкурс отменили в связи с пандемией.