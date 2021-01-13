Организаторы "Евровидения" пояснили, пройдет ли конкурс в 2021

Организаторы

Организаторы "Евровидения" пояснили, пройдет ли конкурс в 2021

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2 дня назад Газета РВСДинской районЕвровидениеЕвровидение 2021Новости Динского районаПесенный конкурс

Международный песенный конкурс "Евровидение" в этом году состоится, несмотря на пандемию коронавируса. При этом формат, скорее всего, будет привычным для зрителя. 

Об этом BBC сообщил британский комментатор конкурса Грэм Нортон. Данные подтвердили и организаторы "Евровидения". 

Сомнения есть по поводу проведения мероприятия "на стадионе, рассчитанном на 20000 человек".

В то же время есть вариант для тех представителей стран, которые не смогут из-за коронавируса приехать в Роттердам или должны будут изолироваться по приезду. Они смогут выступить на фестивале дистанционно или предоставить заранее записанное выступление организаторам. 

Напомним, в прошлом году песенный конкурс отменили в связи с пандемией. 

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