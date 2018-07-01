Основные меры безопасности на воде. Как спасти утопающего?

По количеству погибших на воде на 100 тысяч населения в нашей стране самый высокий показатель в мире. Ежедневно вода уносит жизни сорока россиян. Среди тонущих четверть составляют дети до 16 лет. Самое страшное, что половина из них - малыши, оставленные без присмотра. Врач-педиатр Динского района Нина Раскошная рассказала об основных мерах безопасности и о том, как спасти утопающего.

Меры безопасности

Для купания лучше выбирать утреннее или вечернее время, то есть тот период, когда нет опасности перегрева. При этом температура воды не должна быть ниже 17-19 градусов тепла. Плавать стоит не более 20 минут, время это увеличивают постепенно, начиная с 3-5 минут. Ни в коем случае нельзя доводить себя до озноба. Переохлаждение грозит судорогами, остановкой дыхания, потерей сознания.

Побывав на солнце долгое время, нужно отойти в тень, и лишь потом можно входить в воду. Дело в том, что при резком охлаждении, есть вероятность наступления рефлекторного сокращения мышц и остановки дыхания.

Если рядом нет оборудованного пляжа, выберете для купания безопасное место с твердым песчаным и не засоренным дном.

Не стоит заплывать далеко, вы можете не рассчитать своих сил. Если вы устали, не пытайтесь быстро доплыть до берега, и не подавайтесь панике. «Отдохните» на воде, перевернитесь на спину и поддерживайте себя на поверхности легкими движениями ног и рук. Если вдруг вас захватило течением – не старайтесь бороться с ним. В этой ситуации стоит плыть вниз по течению, лишь постепенно приближаясь к берегу под небольшим углом. Попав в водоворот, наберите воздух в легкие и погрузитесь в воду, после чего сделайте сильный рывок в сторону и всплывите.

Спасти утопающего

Спасти тонущего человека не просто, и порой, это могут сделать только спасатели-профессионалы. Действия таковы: войти в воду, подплыть к тонущему, найти его под водой, при необходимости освободиться от захвата, транспортировать его к берегу, оказать первую медицинскую помощь.

Спасая утопающего помните, что делать это необходимо с наименьшей опасностью для себя. Выберете наиболее безопасный способ, например, если это возможно, останьтесь на берегу и попытайтесь дотянуться до утопающего рукой, веткой, палкой, бросьте веревку.

Плывите и вытаскивайте утопающего только в том случае, если вы являетесь спасателем или утопающий без сознания. Когда выносите утопающего из воды, держите его так, чтобы голова свешивалась ниже груди.

Неотложная помощь на берегу : последовательность действий зависит от типа утопления. Различают два типа: синий и бледный.

Синий тип. Тонущий не сразу погружается в воду, а совершает попытки удержаться на ее поверхности. При вдохе он глотает большое количество воды. Она заполняет желудок и попадает в легкие. Развивается кислородное голодание, что обусловливает синюшный цвет кожи.

Бледный тип. Утопленник не борется за жизнь и быстро идет ко дну. Может наступить внезапная остановка дыхания и сердца. Вода в легкие не попадает.

При синем типе надо срочно удалить воду из дыхательных путей. Для этого, стоя на одном колене, укладывают пострадавшего на свое согнутое колено так, чтобы на него опиралась нижняя часть грудной клетки, а верхняя часть туловища и голова свешивались вниз. Затем одной рукой открыть рот пострадавшего, а другой похлопать его по спине или плавно надавить на ребра со стороны спины. Когда вытекание воды прекратилось, поверните пострадавшего на спину и уложите на твердую поверхность. Бинтом или носовым платком быстро очистите полость его рта от песка. Проводите реанимационные мероприятия, искусственное дыхание, закрытый массаж сердца - до появления самостоятельного дыхания и восстановления сердечной деятельности.

При бледном типе утопления на берегу сразу же приступают к реанимации.