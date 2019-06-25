Осталось 4 дня, чтобы собрать 64 тысячи на реабилитацию Сашеньке

Маленькому Сашеньке всего 1 год и 5 месяцев. Малыш из многодетной семьи – улыбчивый, чудесный ребенок. Но, к сожалению, если обычные детки его возраста уже вовсю бегают, то Сашенька через боль и слезы ежедневно должен заниматься со специалистами, чтобы сделать свои первые шаги. Все из-за его диагноза: ДЦП (спастический тетрапарез).

Малыш неоднократно становился героем публикации в «РВС». И сейчас снова появилась потребность напомнить о нем.

В июле должна была начаться очередная реабилитация в Уфе. Для этого нужно 343 тысячи рублей. Но дата изменилась, начало курса назначено на 29 июня, а до закрытия сбора еще 64 850 рублей.

Мама Саши Кристина все эти дни очень переживает и не находит себе места. «К сожалению, сумма еще велика и сбор вряд ли закроется, а это значит, мы не сможем оплатить полный курс», – с отчаянием говорит многодетная мама.

Она ведет подробный отчет о поступлении средств и расходах на занятия на своей страничке в инстаграме. Там же она рассказывает о достижениях сына. У Саши разжались кулачки, он пытается брать игрушки, лучше держит голову – это уже победа.

Кто может оказать посильную помощь семье, средства можно перевести на карту Сбербанка 676280309024273453. Номер телефона Кристины Печеновой 8(900)235-77-39

Страница в инстаграме @pechenova6965



