Динской район - рекордсмен по нехватке мест в детских садах
Динской район обошел крупные города Кубани по недостатку мест в детских садах. Росстат рассказал о дошкольном образовании Краснодарского края в 2017 году. Детские сады Кубани посещают 275 тысяч детей. При этом на 100 мест в организациях в среднем приходятся 109 малышей: в Краснодаре на 100 мест – 100 детей, в Сочи – 137, в Апшеронском районе – 131, Туапсинском – 135, среди них лидером со знаком «минус» стал Динской район, на 100 мест в нашем муниципалитете претендуют 174 ребенка.
Начальник Управления образования МО Динской район Марина Ежкова предположила, по каким причинам могла получиться такая статистика.
Инвестиционная привлекательность района в последнее время позволила большому количеству людей переехать в наше муниципальное образование. Это одна из вероятных причин нехватки мест в дошкольных учреждениях. Кроме того, последний новый детский сад № 37 построили в станице Старомышастовской в 2015 году, благотворителем выступила организация "КТК". Мы понимаем, что мест не будет хватать до тех пор, пока не будем строить новые образовательные организации. Именно поэтому главой Сергеем Пономаревым принято решение в первую очередь построить детские сады в Васюринской и Новотитаровской, где наиболее остро стоит вопрос с очередностью.
Вместе с тем, даже несмотря на сложившуюся ситуацию, родители дошколят отмечают, что зачастую в группах числится большее количество детей, чем посещают дошкольное учреждение.
«У нас в группе 29 человек, 5 из которых вообще никто никогда не видел, ведь они занимают чье-то место, почему вместо них не зачислят других очередников?» – спрашивает одна из мам.
Начальник управления отметила, что такой факт действительно есть. По каким-то объективным или субъективным причинам, получив путевку, родители не водят ребенка в детский сад, но по закону невозможно исключить воспитанника или на это место зачислить другого малыша.
Марина Ежкова рассказала и о том, как действовать родителям, которые не знают, подходит ли их очередь в детский сад. Нужно ли писать повторное заявление, когда возраст малыша подходит к трем годам.
«Дважды заявление не пишется, по необходимости достаточно позвонить в управление образования и, если у самих не получается посмотреть данные о своей очереди в «сетевом городе», обратиться к специалистам: 8(86162) 6-14-55, они помогут получить необходимую информацию», – подытожила Марина Ежкова.
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