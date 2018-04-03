Динской район - рекордсмен по нехватке мест в детских садах

Вместе с тем, даже несмотря на сложившуюся ситуацию, родители дошколят отмечают, что зачастую в группах числится большее количество детей, чем посещают дошкольное учреждение.

«У нас в группе 29 человек, 5 из которых вообще никто никогда не видел, ведь они занимают чье-то место, почему вместо них не зачислят других очередников?» – спрашивает одна из мам.

Начальник управления отметила, что такой факт действительно есть. По каким-то объективным или субъективным причинам, получив путевку, родители не водят ребенка в детский сад, но по закону невозможно исключить воспитанника или на это место зачислить другого малыша.

Марина Ежкова рассказала и о том, как действовать родителям, которые не знают, подходит ли их очередь в детский сад. Нужно ли писать повторное заявление, когда возраст малыша подходит к трем годам.

«Дважды заявление не пишется, по необходимости достаточно позвонить в управление образования и, если у самих не получается посмотреть данные о своей очереди в «сетевом городе», обратиться к специалистам: 8(86162) 6-14-55, они помогут получить необходимую информацию», – подытожила Марина Ежкова.