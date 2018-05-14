Острые вопросы медицины: о зарплатах и новшествах

Редакция «РВС» взяла интервью у главного врача ЦРБ Динского района Эдуарда Асланян. Он ответил на самые популярные вопросы наших читателей.

– Известно о переезде детской поликлиники в женскую консультацию и наоборот. Какие работы сейчас ведутся?

– Любое лечебное учреждение формирует свою материально-техническую базу исходя из соответствующих требований СНИП. Одним из самых главных является именно соответствие количества площадей и наличие медицинского оборудования. Детская поликлиника, к сожалению, уже на сегодняшний день не может официально иметь в своем составе ряд кабинетов, которые юридически оформлены и находятся во взрослой. Кроме того, площадь нынешней детской поликлиники – всего 750 квадратных метров, а основными требованиями являются: разделение детей на здоровых и больных – наличие двух отдельных потоков движения; перечень необходимых вспомогательных диагностических кабинетов, которые обеспечивают лечебно-диагностический процесс.

В частности, сейчас, в рамках реализации президентской программы «Об укреплении материально-технической базы детских учреждений», уже получена первая часть ее финансирования, которая составляет в целом для здравоохранения Краснодарского края 375 миллионов рублей. Мы уже подавали заявки для получения средств. Программа будет действовать в 2018-2019 годах.

С учетом всех этих моментов нами принято решение (поставлена в известность администрация района) о переводе детской поликлиники на площади женской консультации, которые составляют 1500 квадратных метров. Это даст возможность разместить в здании все необходимые структурные подразделения: кабинеты лечебного массажа, функциональной диагностики, узких специалистов (например, травматолога, деятельность которого сегодня лицензирована на площадях взрослой поликлиники и ряд других врачей), физкабинет, расширение лабораторной диагностики.

А переход женской консультации с ее количеством докторов и медицинских услуг создает нормальные условия для работы на площадях детской поликлиники. Ранее ЖК там и находилась.

Важно отметить, что здание женской консультации (будущей детской поликлиники) нуждается в капитальном ремонте.

Первоначально в рамках именно президентской программы первым этапом планировался капремонт. И за счет финансовых средств, которые были выделены администрацией района, подготовлена проектно-сметная документация для проведения ремонта стоимостью около 45 миллионов рублей. Но в этом году реализация президентской программы начинается с поставок медицинского оборудования. В настоящее время идет переоформление документов и лицензирование видов медицинской помощи, которая будет оказываться в детской поликлинике по юридическому адресу женской консультации. Процедура займет минимально полтора-два месяца. По завершении данного времени мы планируем осуществить этап перемещения двух этих лечебных учреждений.





– Читатели жалуются, что детский ЛОР часто уходит на больничный, люди не могут попасть к нему на прием. Как вы прокомментируете данную ситуацию?

– Динской район в целом хорошо укомплектован врачами и средним персоналом. Показатели – одни из самых высоких по краю: врачи – 78 %, средний персонал – 76 %.

К сожалению, с увеличением количества врачей не всегда адекватно повышается их доступность. Есть ряд основных причин: 1) большая часть специалистов не очень охотно берет совмещение; 2) врачи – такие же люди, они и болеют, и уходят в отпуск (продолжительностью более месяца).

Мы постоянно держим этот вопрос на контроле вместе с заместителями и руководителями структурных подразделений. И, если возникают какие-то проблемы, стараемся их решать.

Также сейчас переживаем сложный период перехода и организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений на электронный сервис записи на прием ко всем специалистам. Теперь это будет происходить не только через регистратуру, но и непосредственно из кабинетов участковых терапевтов и педиатров взрослой и детской поликлиник. Сейчас 4 специалиста: невролог, эндокринолог, кардиолог, пульмонолог – выведены из прямой записи. Это осуществляется с учетом сложившейся реальной доступности врачей в каждом муниципальном образовании, реализация этих изменений регламентирована приказом Минздрава Краснодарского края № 1170 от 5 мая 2018 года.

Я бы хотел, чтобы было понимание как со стороны населения, так и со стороны врачей, что всегда все новое сложно для принятия. Мы следим за ходом внедрения данной системы, контролируем этот процесс. Надеемся, к концу года у нас появится уже отработанная система решения вопроса, которая во многом должна снять ту напряженную обстановку, которая имеет место быть.





– Совершился ли уже переход в краевое ведомство?

– Да, наши документы находятся уже в краевом комитете земельных и имущественных отношений. Надеемся, в ближайшие 1,5-2 месяца произойдет официальный момент этой передачи. Что влечет за собой уже в этом году значительное улучшение финансирования больницы. В первую очередь это лечебно-диагностическое медицинское оборудование и выделение средств на капитальный ремонт. Сейчас на приобретение медицинского оборудования нам выделено 46 миллионов рублей. Также поступили 21 миллион 700 тысяч на капремонт. Буквально неделю назад было принято решение и уже подготовлена документация для централизованной закупки в крае компьютерного томографа для ЦРБ. В настоящее время проводятся подготовительные работы по установке этого оборудования в хирургическом корпусе центральной районной больницы. В ближайшее время произойдет поставка наркозно-дыхательного аппарата стоимостью 1,5 миллиона рублей, видеоэндоскопической стойки стоимостью 2,5 миллиона и лечебно-диагностического оборудования для районной детской поликлиники.





– В станице Старомышастовской обещано появление сестринского отделения с круглосуточным пребыванием. На каком этапе сейчас находится работа?

– Уже подготовлена проектно-сметная документация на ремонт старомышастовской больницы. Она находится на экспертизе в крае. Стоимость – более 375 тысяч рублей. Оплачена за счет средств от платных услуг Динской ЦРБ. На проведения капитального ремонта Динской центральной районной больницы выделено 21 миллион 700 тысяч рублей, есть определенная часть финансирования и старомышастовской участковой больницы в том числе.

Открытие планируется до конца года.





– Сейчас крайне резонансный вопрос о заработной плате медицинских работников. В социальных сетях распространили документ, в котором говорится, что «в связи с перевыполнением темпов роста по заработной плате, роста кредиторской задолженности по материальным затратам» оклад с 1 июля 2018 повысится на 17 % (вместо ранее установленных 25 %). Затем появилась новость, что зарплаты урезать не будут. Какие сведения являются правдивыми?

– С 1 октября 2017 года по 1 марта 2018 года средняя (!) заработная плата сотрудникам ЦРБ была повышена и составила на 1 апреля:

врачи – 46803 руб.;

медсестры – 26000 руб.;

санитарки – 22447 руб.

Повышение заработной платы осуществлялось согласно постановлению главы администрации Динского района от 23 октября 2017 года № 2462.

Последний этап повышения оплаты труда с 1 марта на 25 % привел к общей сумме переплаты – 3,5 миллиона рублей. В итоге получилась сложная финансовая ситуация в целом по лечебному учреждению. Руководствуясь постановлением главы (пункт 2: «размеры окладов работников определяются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объемов выполненной работы») и проведя анализ заработной платы, мы анализировали этот вопрос. К работе были привлечены руководители структурных подразделений, его рассматривали на комиссии ЦРБ, которая занимается именно вопросами урегулирования системы оплаты в больнице, согласовали это с профсоюзной организацией. В итоге было принято решение об изменении процента повышения заработной платы для врачей с 25 до 17 процентов.

Здесь нами была допущена ошибка в том плане, что изменение окладов возможно только на основании индивидуальной работы и заключения этого договора с каждым сотрудником, у кого эти изменения происходят. Поэтому был отменен соответствующий приказ и все действия, связанные с реализацией и проведением этой работы. Хотя (я хотел бы, чтобы это понимали все) мы решили один вопрос, но не решили проблему с задолженностью. Сейчас наша задача с коллегами принять все меры и провести необходимые мероприятия, чтобы как можно раньше выйти из этой непростой ситуации.





– Какие еще значимые изменения появятся в медицинских учреждениях Динского района в ближайшее время?





– Первое событие – это строительство нового ВОПа в хуторе Карла Маркса (Новотитаровское сельское поселение). Проектно-сметная документация будет завершена в мае – начале июня. Деньги в сумме 12 миллионов уже выделены.

- Второе – строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов. В рамках федеральной программы выделены средства, и мы пытаемся решить этот вопрос по хутору Дальнему, где практически отсутствует материально-техническая база для оказания медицинской помощи населению. Возможно, один из ФАПов также появится в Агрономе.

Эти вопросы планируется решить до конца года.