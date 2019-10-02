От частого отключения света в Красносельском сгорают электроприборы

В редакцию «РВС» обратилась жительница Красносельского. Она рассказала, что в селе регулярно 4 раза в месяц выключают свет. По ее словам, это происходит не в те сроки, о которых оповещает «Кубаньэнерго».

«Сейчас по датам точно не скажу, но, например, оповестили, что выключат свет 10 числа, а выключают на самом деле 14. Никто не предупреждает при этом. Мы остаемся без света, без воды, без сотовой связи, без Интернета. Должны сидеть и гадать: а будет ли у нас сегодня электричество? Но самое смешное, что из-за этого отключается вода, нам приходится наполнять резервные баки, потому что всегда есть потребности: попить, приготовить что-нибудь, помыть руки и так далее», - рассказала сельчанка.

Другая проблема, которой она поделилась, заключается в том, что свет отсутствует долго.

«Отключается в девять утра, а включается примерно в восемь вечера. А вода так вообще в 23.00», - добавила жительница Красносельского.

Все эти частые выключения-включения света, по ее рассказам, приводят к поломкам электроприборов. При включении происходит перенапряжение, и у жителей сгорают холодильники, телевизоры, ТВ-приемники.

«Я уже, как свет выключится, бегу к розеткам, выключаю все, чтобы при включении у меня опять ничего не сгорело», - поделилась обратившаяся.

Женщина утверждает, что это происходит во всем селе, свет отключается даже ночью, иногда и по три раза. Из-за этого даже иногда не работают магазины.

За комментарием журналист «РВС» обратилась в «Кубаньэнерго».

«Временные ограничения электроснабжения являются вынужденной мерой для обеспечения безопасного проведения работ. На территории района реализуется масштабная ремонтная программа, объемы которой значительно превышают показатели прошлого года. Планово-предупредительные работы необходимы для обеспечения надежного электроснабжения и устойчивой работы энергообъектов.

В случае проведения неотложных работ (для устранения возникшей неисправности, которая может привести к развитию технологического нарушения) стараемся максимально оповестить жителей. Оперативная информация направляется в ЕДДС, администрацию Динского района, в местные СМИ, а также размещается в социальных сетях. Если "неполадки" возникают в ночное время, оперативно-диспетчерский и ремонтный персонал устраняют их незамедлительно для недопущения развития технологического нарушения. Краснодарские электрические сети приносят извинения за доставленные неудобства жителям Красносельского», - прокомментировали в организации.

По вопросам электроснабжения жители могут обратиться по телефону горячей линии 8(800)100-15-52 (звонок бесплатный).

Также оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях можно на сайте светлаястрана.рф.