От Деда Мороза и Снегурочки Паша мечтает получить набор химика

Традиционная новогодняя акция "РВС" продолжается.

Поучаствовать в ней решил и Павел Платон. Ему 8 лет. Живет в селе Красносельском.

У мальчика аутоиммунное заболевание, язвенный колит. Мама Лилия рассказала, что у сына по всему кишечнику язвы, которые время от времени открываются и он начинает кровить. Повседневно у Паши тошнота, болят живот и суставы.

«Ему было 1,5 года, когда он стал болеть очень часто, задыхаться по ночам. Нам ставили и астму, и острый ларинготрахеит. Во время опорожнения кишечника было много крови. Нас направили в Краснодар. После этого мы питались, строго соблюдая различные диеты. Кушать можно было только вареную картошку, мясо индюшки, кабачки, гречку и рис. Так прошли 3 года и все без изменений. Пока я не настояла на направлении в Москву. Но эти три года были просто адом, мы ездили каждые три месяца в Краснодар, нам делали колоноскопию под наркозом, ребенок без конца болел», - рассказала Лилия.

В Москве Паше поставили правильный диагноз, убрали все ненужные диеты и оставили одну по заболеванию.

Лилия рассказала, что болезнь неизлечима, самочувствие можно поддерживать только медикаментозно, чтобы не кровили язвы. Если перестать пить лекарства, сразу становится хуже. По словам матери, это приобретенное заболевание. Диагноз связан с тем, что иммунная система начала убивать сама себя, иммунитет не распознает плохие и хорошие клетки, уничтожает все. Это легло на кишечник. Причина этому - слабый иммунитет и неправильное лечение.

«Педиатры долго лечили антибиотиками и повышали при этом иммунитет, из-за чего и образовалось аутоиммунное заболевание», - пояснила Лилия.

Паша учится в школе. Там больше всего любит математику, литературное чтение и физкультуру, несмотря на то, что после физической нагрузки у него болят суставы.

В свободное время Павел рисует персонажей из мультфильмов или компьютерных игр, читает книги (любимые - "Гравити Фолз") и играет с животными. У мальчика две шотландских кошки, один кот и собака Той-терьер.

У Паши есть две старшие сестры: 10-летняя Наталья и 14-летняя Елизавета. Более тесно он общается со средней. Она увлекается химией, совместно с ней мальчик любит находить в Интернете химические опыты и экспериментировать. Мама рассказала, что шкодят они тоже вместе, бабушка их даже называет "двое из ларца". У старшей же другие интересы, она художница, хочет стать психиатром, много читает, поэтому времени с братом и сестрой проводит не так много.

Со сверстниками у Паши складываются хорошие отношения. Двоих одноклассников часто после школы приводит домой.

«В первый месяц учебы вообще сразу пол класса пригласил в гости», - рассказала Лилия.

По ее словам, сын добрый, озорной, любящий, любознательный, целеустремленный, умеет сострадать и много шутит.

В будущем мечтает стать ученым, поэтому старается выучить все, что задают. У старшей сестры часто берет учебники физики или химии, пытается оттуда что-нибудь понять, просит, чтобы она ему все объясняла. Любит спорт, уроки физической культуры в школе не пропускает, иногда даже дома занимается.

На Новый год от Деда Мороза и Снегурочки Паша желает получить набор химика.

Если вы хотите сделать мальчику подарок, свяжитесь с редакцией "РВС" по телефону: 8-900-255-22-22.

В конце декабря "РВС" с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся к нему в гости и поздравят с Новым годом.