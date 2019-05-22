Уже традиционно в конце мая газета «РВС» публикует сведения о доходах чиновников, их жен (мужей), а также несовершеннолетних детей, которые обязаны их предоставить до 30 апреля. Любой желающий может ознакомиться с декларациями на сайтах администраций.

Кто же стал самым богатым чиновником в Динском районе? На каких автомобилях ездят представители власти?

Итак, начнем с первых лиц страны.

Так, согласно официальной декларации, президент России Владимир Путин заработал по итогам 2018 года 8 648 353 рубля. Это примерно на 10 миллионов меньше, чем в 2017 году, тогда глава государства получил дополнительные средства от продажи земельного участка в 15 соток. В среднем ежемесячный доход президента в 2018-м составил около 720,7 тысячи рублей.

Премьер-министр страны Дмитрий Медведев за прошлый год заработал 9 миллионов 917 тысяч 510 рублей 76 копеек. По сравнению с прошлым годом премьер-министр заработал больше на 1,35 млн рублей. Средний ежемесячный доход Медведева в 2018-м составил 826,46 тысячи рублей.

В 2018 году глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев заработал 1,98 миллиона рублей (в 2017 году – 2,097 млн рублей). В его собственности значатся квартира площадью 226 кв. м, дом (68 кв. м), земельный участок (620 кв. м) и автомобиль УАЗ-3159.

Глава Динского района Евгений Пергун за прошлый год заработал 935 тысяч 733 рубля 23 копейки. Он владеет двумя земельными участками – 1073 и 595 квадратных метров. Также в собственности у чиновника находятся два жилых дома площадью 125,8 и 322,2 квадратных метра.

Его супруга за прошлый год дохода не получала, ездит она на «Джип-Гранд-Чероки-Лимитед».

Первый заместитель главы Динского района Юрий Клесов получил доход в размере 1 миллиона 364 тысяч 77 рублей и 11 копеек.

Он содержит один из самых интересных автопарков: Lexus RX-270, Scania R124, Renault Magnum, а также два полуприцепа-рефрижератора.

Еще один довольно большой автопарк замечен у заместителя начальника правового управления администрации Динского района Андрея Расковского:

«Тойота-Лэнд-Крузер», «Ссанг-Йонг-Актион», «Тойота-Рав», «Шевроле-Нива» и ВАЗ-21310.

Доход за 2018 год составил 1 миллион 108 тысяч 420 рублей 67 копеек.

Чаще всего чиновники Динского района ездят на таких автомобилях: «Хюндай-Солярис», «Ниссан-Кашкай» и «Форд-Фокус».

Самым богатым депутатом стала Людмила Жихарева (Совет Динского сельского поселения). Ее доход за 2018 год – 19 миллионов 27 тысяч 497 рублей.

В позапрошлом году лавры первенства получил Игорь Вдовин – депутат Старомышастовского сельского поселения. Он заработал 13 миллионов 161 тысячу 157 рублей.

Богаче всех глав поселения за прошлый год оказался Андрей Сивоконь (Южно-Кубанское сельское поселение). Его доход – 4 миллиона 850 тысяч 957 рублей 20 копеек.

В 2017 году самым богатым стал бывший глава Динского сельского поселения Юрий Шиян с доходом в 16 миллионов 45 тысяч 27 рублей.

Самой состоятельной супругой главы по-прежнему остается Зинаида Кошман.

За 2018-й она заработала 7 миллионов 446 тысяч 634 рубля 60 копеек. По сравнению с 2017 годом ее доход вырос больше, чем на 2,5 миллиона. Также в собственности у Зинаиды Кошман числятся Lexus LX4500 и КамАЗ-65115.

А вот самой богатой женой чиновника в 2018 году стала супруга заместителя главы администрации Динского района Александра Щербахи Татьяна. Она задекларировала доход в 7 миллионов 651 тысячу рублей. Сам чиновник заработал 1 миллион 167 тысяч 730 рублей 27 копеек.

Самым бедным главой по итогам 2018 года стал Михаил Кныш (Красносельское сельское поселение) – он зарегистрировал 430 тысяч 796 рублей.

Напомним, в 2017-м это была глава Первореченского сельского поселения Алеся Духнай с доходом в 498 тысяч 415 рублей.

Как сообщила «РВС» прокуратура Динского района, проверка деклараций начнется с 1 июня. Сейчас ведется подготовительная работа.