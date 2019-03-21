Отборочный этап IV краевого фестиваля пройдет в Пластуновской

23 марта 2019 года в 12.00 в Доме культуры станицы Пластуновской пройдет отборочный этап IV краевого фестиваля-конкурса народного художественного творчества "Во славу Кубани, на благо России!"

С 11.00 в фойе Дома культуры можно будет ознакомиться с выставкой лучших работ мастеров изобразительного, декоративно-прикладного, фотоискусства и народных ремесел.

Как сообщает администрация Динского района, в выставке примут участие мастера, руководители и участники кружков досуговых учреждений культуры, преподаватели детских школ искусств по разным жанрам и видам техники: живопись, графика, плетение, ткачество, вышивка, резьба и роспись по дереву, соломка, лепка, бисероплетение, валяние из шерсти, вязание, лоскутное шитье и многое другое.