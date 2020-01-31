Отчёт работников культуры Динского района за 2019 год

31 января в досуговом центре Динской прошло собрание расширенной коллегии по культуре Динского района. На этом заседании директора различных культурных ведомств района отчитались о проделанной работе за 2019-ый год и рассказали о планах на нынешний. Всего на повестке дня было четыре темы:





1. Основные итоги работы отраслевых направлений деятельности клубных учреждений дополнительного образования, киноцентра, библиотечной системы и историко-краеведческого музея в 2019 году, перспективы и задачи на 2020 год

2. Основные нарушения, выявленные в результате проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений в 2019 году

3. Результаты работы, методические основы взаимодействия учреждений культуры с АО «Кубанькино»

4. О современных формах организации работы учреждений культуры, тематических площадок и культурно-досуговых зон Динского района, краткий обзор примеров Москвы и Московской области.

Также состоялось награждение сотрудников отрасли за заслуги в прошедшем году.





На заседании присутствовали заместитель директора Динского районного организационно-методического центра Сергей Свиридов, директор МБУДО ДШИ ст. Динской Виктор Бурнашов, директор РКЦ «40 лет Победы» Раиса Колоколова, и.о. директора МБУК «Межпоселеченская библиотека» Татьяна Скиба, директор МБУ «Динской историко-краеведческий музей» Надежда Руднева и начальник отдела культуры администрации Динского района Ирина Данилина. Все они выступили с отчетными докладами и предложениями по работе на нынешний год. Сергей Свиридов в своем отчете рассказал об основной проделанной работе в районе. На территории Динского района находится 10 учреждений культурно-досугового типа, численность сотрудников которых на 2019-ый год составило 163 человека. Для примера - в 2018-ом году работало 187 человек. Сокращения несколько ухудшили качество проводимых мероприятий, однако на конечном результате это почти не сказалось. За отчетный период культурно-досуговыми учреждениями 4807 мероприятий. Из них для детей - 1574, для молодежи — 833. В Динском районе 14 творческих коллективов имеют звание «Народный самодеятельный коллектив», 8 - «Образцовый самодеятельный коллектив». Все мероприятия, посвященные определенным значимым датам, проводились при участии этих коллективов. Также они принимают активное участие в культурных событиях краевого масштаба.

Особую значимость получили мероприятия, посвященные военно-патриотическому воспитанию. Это встречи с ветеранами, фестивали военной песни, уроки мужества, концерты и конкурсы. В рамках месячника в Динском районе было проведено более трехсот мероприятий. Также был упомянут проводимый ремонт в ДК Динской и предоставлен отчет об использовании выделенного бюджета. В 2019-ом году, в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» были выделены субсидии в сумме 30 млн. 303 тыс. рублей на проведение капитального ремонта здания ДК Динского сельского поселения. Из них средства краевого бюджета — 27 млн. 879 тыс. рублей, и местного — 2 млн. 424 тыс. рублей. Благодаря участию в программе в ДК полностью выполнены работы по штукатурке поверхности стен внутри здания, окраски кабинетов для персонала, укладки ламината, внутренние электромонтажные работы, установка противопожарных дверей, устройство подвесных потолков типа «армстронг» и потолка в зрительном зале, укладка напольной плитки в фойе первого этажа и ремонт крыльца. Кроме того, проведена работа по установке светильников, устройстве вентиляции, санузлов и пожарной сигнализации и установка кресел в зрительном зале.