Отчим сломал 5-летнему ребенку ногу за то, что тот не убрал игрушки

В станице Нижнебаканской проживали женщина с двумя 5-летними сыновьями, ее 22-летний сожитель и их совместная маленькая дочь. 4 февраля женщина ушла к матери и оставила главу семьи с детьми.

В итоге, один из мальчиков, по словам мужчины, не слушал его и отказался убирать игрушки. Это разозлило отчима и он нанес ребенку несколько ударов руками и ногами. Как результат - у мальчика перелом бедра со смещением.

Когда женщина вернулась домой, она увидела в каком состоянии сын и отвезла его в больницу. 5 февраля медучреждение передало информацию о госпитализации малыша в правоохранительные органы Крымского района. Сожитель попытался скрыться, его объявили в розыск. Задержали его на территории Новороссийска.

Мужчина сейчас находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье “причинение тяжкого вреда здоровья”.

Как сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Краснодарскому краю, в ходе расследования тщательно будут изучены условия жизни и воспитания детей в семье, также будет дана оценка действиям органов опеки и попечительства. Расследование уголовного дела продолжается.