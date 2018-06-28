Отец Сергий освятил угодья динского фермера

Отец Сергий освятил угодья динского фермера
Священник окропил святой водой зерно.

Отец Сергий освятил угодья динского фермера

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3 часа назад Газета РВСДинскаяОсвящениеОтец СергийСвященникФермерФермерские угодья

Еще один фермер решил пригласить представителей духовенства для того, чтобы освятить семейные угодья. Виктор Константинович Бабанский рассказывает, что раньше он не очень верил в Бога, церковь не посещал.

Но все изменил один случай — примерно год назад мужчина однажды встретился с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, которого все знают как человека верующего. После общения с ним Виктор Константинович понял, насколько важна духовность.

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«Глядя на Вениамина Ивановича, я проникся верой. Начал ходить в церковь, молиться» - рассказывает фермер.

Через некоторое время к мужчине пришла идея освятить все фермерские угодья, которые принадлежат его семье.

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«Вообще-то, это — наша родовая земля. Изначально ее пожаловала моим предкам сама Екатерина II. Затем семью раскулачили. И только в 1993 году я добился, чтобы нам снова выделили землю для крестьянского хозяйства. За все это время на ней работали целых 9 поколений Бабанских» - повествует Виктор Константинович.

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Сейчас мужчина через освящение просит хорошего урожая и чтобы не было засухи.

И вот сегодня, 28 июня 2018 года, штатный священник храма Святой Троицы станицы Динской отец Сергий посетил крестьянское хозяйство Бабанских.

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Он прочел молитву для сбережения урожая на поле, освятил зерно, поднявшись на ковше трактора к комбайнам, которые перегружали пшеницу в автомобиль.

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Также отец Сергий окропил святой водой растения в теплицах, склады с зерновыми, хоздвор, скот, птицу, сельскохозяйственную технику, помещения, базу отдыха, водоем.

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Виктор Константинович Бабанский уверен, что теперь на семейные фермерские угодья обязательно сойдет Божья благодать.

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Комментарии

Валера
Валера 2 часа назад

Дай Бог сил таким фермерам, и нашему краевому руководству!!!

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ЛПХ
ЛПХ 1 час назад

Комментарий удален администратором.

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