Отец Сергий освятил угодья динского фермера

Еще один фермер решил пригласить представителей духовенства для того, чтобы освятить семейные угодья. Виктор Константинович Бабанский рассказывает, что раньше он не очень верил в Бога, церковь не посещал.

Но все изменил один случай — примерно год назад мужчина однажды встретился с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, которого все знают как человека верующего. После общения с ним Виктор Константинович понял, насколько важна духовность.

«Глядя на Вениамина Ивановича, я проникся верой. Начал ходить в церковь, молиться» - рассказывает фермер.

Через некоторое время к мужчине пришла идея освятить все фермерские угодья, которые принадлежат его семье.





«Вообще-то, это — наша родовая земля. Изначально ее пожаловала моим предкам сама Екатерина II. Затем семью раскулачили. И только в 1993 году я добился, чтобы нам снова выделили землю для крестьянского хозяйства. За все это время на ней работали целых 9 поколений Бабанских» - повествует Виктор Константинович.

Сейчас мужчина через освящение просит хорошего урожая и чтобы не было засухи.

И вот сегодня, 28 июня 2018 года, штатный священник храма Святой Троицы станицы Динской отец Сергий посетил крестьянское хозяйство Бабанских.

Он прочел молитву для сбережения урожая на поле, освятил зерно, поднявшись на ковше трактора к комбайнам, которые перегружали пшеницу в автомобиль.

Также отец Сергий окропил святой водой растения в теплицах, склады с зерновыми, хоздвор, скот, птицу, сельскохозяйственную технику, помещения, базу отдыха, водоем.

Виктор Константинович Бабанский уверен, что теперь на семейные фермерские угодья обязательно сойдет Божья благодать.



