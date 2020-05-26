Отключения электроэнергии в Динской на 28 мая

28 мая запланированы работы по ремонту высоковольтного оборудования ВЛ-10кВ Д-2 в Динской. В этот день будут производиться отключения электроэнергии с 8.00 до 19.00:

ул. Пролетарская, ул. Красноармейская, ул. Красная, ул. Кирова, ул. Школьная, ул. Краснодарская, ул. Луначарского, ул. Динская, пер. Безымянный, ул. Калинина, пер. Курченко, пер. Морской, ул. Коммунальная, ул. Ленина, ул. Советская, пер. Московский, ул. Хлеборобная, пер. Шевцовой, ул. Кирпичная, пер. Матросова, в том числе здание ФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (ул. Кирпичная, 51), здания МБУЗ «Центральная районная больница» (ул. Кирпичная, 53а, ул. Кирпичная, 74), здание Управления судебного департамента в Краснодарском крае (ул. Луначарского, 46), здание прокуратуры Краснодарского края (ул. Луначарского, 44), здание ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю» (ул. Пролетарская, 50), здание детского сада № 1 (ул. Пролетарская, 52 Б), объекты теплоснабжения ст. Динской (ул. Революционная, 105, ул. Ленина, 22, ул. Шевченко, 5, ул. Кирпичная, 72, ул. Пролетарская, 52 Б, ул. Гоголя, 96).