Отключения света в Новотитаровской 13 февраля

Отключения света в Новотитаровской 13 февраля
Фото: lh3.googleusercontent.com

Отключения света в Новотитаровской 13 февраля

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1 час назад Газета РВСДинской районКубаньэнергоНет светаНовости Динского районаНовотитаровская

В станице Новотитаровской 13 февраля с 9.00 до 18.00 ожидаются отключения света на нескольких улицах:

пер. Кузнечный, пер. Молодежный, пер. Октябрьский, ул. Коммунаров, ул. Крайняя, ул. Красноармейская, ул. Краснодарская, ул. Крупской, ул. Кузнечная, ул. Ленина, ул. Луначарского, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Прогонная, ул. Продольная, ул. Пролетарская, ул. Степная, ул. Широкая, ул. Энгельса.

Причина - ремонт высоковольтного оборудования.

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