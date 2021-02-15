Отключения света возможны в некоторых поселениях 16 февраля

Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей 16 февраля.

Динская

ул. Широкая,

ул. Коммунальная,

ул. Первомайская,

пер. Дубинина.

Время: 8.00-17.00.

Причина: установка узла учета.

Агроном

ул. Советская,

ул. Фонарная,

ул. Октябрьская,

ул. Мичурина.

Время: 8.00-17.00.

Причина: установка узла учета.

Старомышастовская

х. Восточный.

Время: 8.00-17.00.

Причина: перетяжка провода.

Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства.

Для информирования населения работает горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52.



Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).