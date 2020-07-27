Отключение газа 4 августа. В каких поселениях Динского района?

В связи с проведением плановых профилактических и ремонтных работ на ГРС возможно прекращение подачи газа абонентам ГРС «Копанской» – жителям станиц Нововеличковской и Воронцовской, хуторов Осечки и Примаки 4 августа.

Отключение газоснабжения будет произведено с 9.00 до 17.00.

В случае прекращения газоснабжения пуск газа будет проводиться работниками филиала № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» по окончании работ на ГРС.