Отключение газа в Динском районе. Где и когда?
Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).
Работы будут проводиться в следующих многоквартирных домах.
🌳Агроном
🗓10-14 августа – Почтовая, 6а.
10-14 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
14 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
🌳Новотитаровская
🗓10-12 августа – Крайняя, 6.
10-12 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
12 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
🗓13-14 августа – Р. Люксенбург, 52.
13-14 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
14 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
🗓17-19 августа – Октябрьская, 307.
17-19 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
19 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
🗓20-21 августа – Ленина, 170.
20-21 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
21 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
🌳Найдорф
🗓10-11 августа – Школьная, 6.
10-11 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
11 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
🗓12-14 августа – Школьная, 4.
12-14 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
14 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
🗓11-12 августа – Красная, 34.
11-12 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
12 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
🗓19-20 августа – Мира, 3.
19-20 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
20 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
🗓17-18 августа – Мира, 1.
17-18 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
18 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
🌳Южный
🗓10-12 августа – Северная, 40 литер 2.
10-12 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
12 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
🌳Васюринская
🗓10-11 августа – Северная, 72.
10-11 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
11 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
🗓12-13 августа – Северная, 76.
12-13 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
13 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
🗓13-14 августа – Комсомольская, 58.
13-14 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
14 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
🗓17-19 августа – Железнодорожная, 41.
17-19 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
19 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
🗓19-20 августа – Суворова, 5.
19-20 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
20 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
🗓20-21 августа – пер. Больничный, 2.
20-21 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
21 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
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