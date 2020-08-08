Отключение газа в Динском районе. Где и когда?

Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).

Работы будут проводиться в следующих многоквартирных домах.





🌳Агроном

🗓 10-14 августа – Почтовая, 6а.

10-14 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

14 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.





🌳Новотитаровская

🗓 10-12 августа – Крайняя, 6.

10-12 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

12 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

🗓 13-14 августа – Р. Люксенбург, 52.

13-14 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

14 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

🗓 17-19 августа – Октябрьская, 307.

17-19 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

19 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

🗓 20-21 августа – Ленина, 170.

20-21 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

21 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

🌳Найдорф

🗓 10-11 августа – Школьная, 6.

10-11 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

11 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

🗓 12-14 августа – Школьная, 4.

12-14 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

14 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

🗓 11-12 августа – Красная, 34.

11-12 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

12 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

🗓 19-20 августа – Мира, 3 .

19-20 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

20 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

🗓 17-18 августа – Мира, 1.

17-18 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

18 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.





🌳Южный

🗓 10-12 августа – Северная, 40 литер 2.

10-12 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

12 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

🌳Васюринская

🗓 10-11 августа – Северная, 72 .

10-11 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

11 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

🗓 12-13 августа – Северная, 76.

12-13 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

13 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

🗓 13-14 августа – Комсомольская, 58.

13-14 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

14 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

🗓 17-19 августа – Железнодорожная, 41.

17-19 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

19 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

🗓19-20 августа – Суворова, 5.

19-20 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

20 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

🗓 20-21 августа – пер. Больничный, 2.

20-21 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

21 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.