Отключение газа в Динском районе в июле. Дата, место и причины
Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).
🌳Динская
- Новая, 115а
6-9 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
9 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
- Линейная, 193а
6-9 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
9 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
- Кирова, 140б
6-8 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
8 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
- Гоголя, 76
6-8 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
8 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
- Красная, 134
6-9 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
9 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
- Линейная, 120
6-9 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
9 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
🌳Новотитаровская
- Розы Люксенмбург, 48а
6-7 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
7 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
- Краснодарская, 61/1
8-10 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
10 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
🌳Украинский
- Мира, 2
6-7 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
7 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
🌳Васюринская
- Железнодорожная, 74
6-8 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
8 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
- Комсомольская, 46
8-9 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
9 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
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