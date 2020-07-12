Отключение газа в многоквартирных домах района. Где и когда?

Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).

Васюринская

Северная, 89

13-14 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

14 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Северная, 85

15-17 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

17 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Северная, 83

15-17 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

17 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Ставского, 45

15-16 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

16 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Динская

Кирова, 107

13-17 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

17 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Пролетарская, 1 А

13-14 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

14 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Кирова, 119

13-15 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

15 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Комсомольская, 151

13-15 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

15 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Поселок Южный

пер. Смоленский, 12 Е

15-17 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

17 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

пер. Смоленский, 12 Ж

13-15 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

15 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.











