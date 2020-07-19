Отключение газа в многоквартирных домах района. График
Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).
Станица Динская
- Гоголя, 78
20-21 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
21 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
- Гоголя, 80
20-22 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
22 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
- Гоголя, 127
20-23 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
23 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
- Есенина, 13
20-23 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
23 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
- Луначарского, 50
20-22 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
22 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Васюринская
- Северная, 87
20-22 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
22 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
- Ставского, 47
20-24 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
24 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
- Ставского, 51
23-24 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
24 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Поселок Южный
- пер. Смоленский,12 З
20-22 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
22 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
- пер. Смоленский,12 И
22-24 июля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
24 июля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
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