Отключение света сегодня в Динской связано с ремонтом оборудования

Отключение электроэнергии сегодня в Динской на некоторых улицах связано с ремонтом высоковольтного оборудования ВЛ-10кВ «Д-4».

Об этом сообщили в Филиалом ПАО «Кубаньэнерго». Он будет проводиться до 18.00.

Список улиц:

Коммунальная;

Пер. Закрытый;

Новая;

Кирова;

пер. Пионерский;

Динская;

Пер. Таманский;

Калинина;

Красноармейская;

Пролетарская;

Советская;

Краснодарская №№ 82 – 94;

Пер. Пацаева;

Октябрьская;

Школьная;

Пер. Б. Полевого;

Луначарского;

Кирпичная;

Красная;

Комсомольская;

Шевченко;

Хлеборобная;

Береговая №№ 33а – 37а;

Чапаева.

В том числе:

Оборудование линейно-технического цеха здания ПАО «Ростелеком» (ул. Красная, 47);

Детский сад № 8 (ул. Красноармейская, 72а);

Объекты теплоснабжения Котельная № 6 (ул. Красная, 53а).

Проведение данных работ необходимо для улучшения качества и надежности энергоснабжения потребителей станицы Динской.