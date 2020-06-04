Отключение света сегодня в Динской связано с ремонтом оборудования

Отключение света сегодня в Динской связано с ремонтом оборудования
Фото: eprussia.ru

Отключение света сегодня в Динской связано с ремонтом оборудования

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3 часа назад Газета РВСДинской районНовости Динского районаОтключение света в Динской

Отключение электроэнергии сегодня в Динской на некоторых улицах связано с ремонтом высоковольтного оборудования ВЛ-10кВ «Д-4».

Об этом сообщили в Филиалом ПАО «Кубаньэнерго». Он будет проводиться до 18.00.

Список улиц:

  • Коммунальная;
  • Пер. Закрытый;
  • Новая;
  • Кирова;
  • пер. Пионерский;
  • Динская;
  • Пер. Таманский;
  • Калинина;
  • Красноармейская;
  • Пролетарская;
  • Советская;
  • Краснодарская №№ 82 – 94;
  • Пер. Пацаева;
  • Октябрьская;
  • Школьная;
  • Пер. Б. Полевого;
  • Луначарского;
  • Кирпичная;
  • Красная;
  • Комсомольская;
  • Шевченко;
  • Хлеборобная;
  • Береговая №№ 33а – 37а;
  • Чапаева.

В том числе:

  •  Оборудование линейно-технического цеха здания ПАО «Ростелеком» (ул. Красная, 47);
  • Детский сад № 8 (ул. Красноармейская, 72а);
  • Объекты теплоснабжения Котельная № 6 (ул. Красная, 53а).

Проведение данных работ необходимо для улучшения качества и надежности энергоснабжения потребителей станицы Динской.

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