Открыта регистрация участников на «Кубанскую ярмарку»

Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Динской район с 24 июня 2019 года начало прием заявок на регистрацию участников.

Как сообщает районная администрация, ярмарка пройдет с 3 по 6 октября в выставочном комплексе «Экспоград Юг».

Заместитель губернатора Кубани Андрей Коробка считает, что она станет крупнейшей площадкой, где местные фермеры смогут представить свою продукцию. Причем, они будут не только реализовывать свой товар, но и делиться опытом, а также налаживать сбыт на перспективу.

Вице-гуернатор не сомневается, что сельхозпроизводители всех муниципалитетов края примут в ярмарке активное участие.

В рамках ярмарки запланирована и деловая программа. Сельхозпроизводители обсудят актуальные вопросы малых форм хозяйствования, сельхозкооперации и в целом развитие сельских территорий.

По вопросу регистрации на участие в «Кубанской ярмарке» представители малых форм хозяйствования, зарегистрированных на территории Динского района, могут обращаться в управление сельского хозяйства по адресу: ст. Динская ул. Красная, 53, 2 этаж, кабинет № 23, или по телефонам: