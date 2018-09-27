Открыта транспортная развязка на трассе М 4 «Дон» под Краснодаром

Реконструкция развязки при въезде в Краснодар со стороны Ростова закончена, открыто движение по всем направлениям.

В торжественной церемонии открытия, которая прошла 27 сентября, приняли участие губернатор Кубани, глава госкомпании «Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах, председатель правления ОАО «Группа строительных компаний «Дон» Владимир Кирсанов.

Реконструкция участка велась в рамках капитального ремонта федеральной дороги М 4 «Дон».

Новая развязка должна увеличить пропускную способность в пять раз, что будет способствовать развитию экономики и туристической сферы, - отмечают в администрации края.

«Количество полос движения от четырех до восьми — это комфортно и безопасно. Мы видим, что в этой зоне были сильные пробки. Это очередная развязка из тех, которые мы наметили в Краснодарском крае для сквозного движения по трассе», — сказал председатель правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, что транспортная развязка соединяет курорты Краснодарского края с другими регионами страны, а также является частью «большого транспортного коридора», по которому Россия осуществляет поставку товаров в другие страны.







