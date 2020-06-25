Открытие детсадов, храмов и не только. О новых послаблениях в крае

25 июня прошло очередное совещание губернатора Вениамина Кондратьева с краевым оперштабом. Приняли ряд очередных послаблений.

✔️С 27 июня открыть межмуниципальное пассажирское сообщение, а также авиасообщение между Краснодаром и Сочи.

✔️С 27 июня разрешить работу объектов турпоказа, а также зоопарков, океанариумов, дельфинариев на открытом воздухе с соблюдением предписаний Роспотребнадзора.

✔️С 27 июня разрешить работу ресторанов, которые имеют отдельный вход, с ограничением по времени с 7.00 до 00.00 и соблюдением требований Роспотребнадзора.

✔️С 27 июня разрешить работу фитнес-центров только для индивидуальных тренировок.

Без открытия зон питания и бассейнов.

✔️С 29 июня разрешить работу стоматологий, возобновить оказание риелторских услуг.

✔️С 27 июня открыть здания храмов для доступа верующим.

✔️С 29 июня открыть детские сады.

Но при строгом соблюдении утвержденных правил Роспотребнадзора. Количество детей в группах будет ограничено. Выходить только со справками о состоянии здоровья и эпидокружении. Утром должен быть организован строжайший температурный фильтр. Дети из групп риска (с тяжелыми, хроническими заболеваниями) пока остаются дома. Откроются только те сады и группы, которые соответствуют требованиям Роспотребнадзора.