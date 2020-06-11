Отмена пропусков, открытие рынков и другие послабления. Подборка

Сегодня, 11 июня, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание оперштаба Краснодарского края по борьбе с коронавирусом.

В ходе заседания принято решение ввести следующие послабления.

С 12 июня отменить пропускной режим на границах муниципальных образований.

С 12 июня открыть для посещения по предварительной записи музеи. Возобновить работу театров, пока только для репетиций артистов. Разрешить деятельность тренировочных комплексов для профессиональных спортсменов и команд, проведение деловых мероприятий с численностью до 50 человек.

С 12 июня при разрешении Роспотребнадзора открыть по краю гостиницы до 50 номеров с соблюдениями всех рекомендаций.

С 13 июня открыть непродовольственные рынки на открытом воздухе.

С 15 июня открыть торговые центры площадью до 3 тыс кв. метров. Пока только магазины, без развлечений и фудкорта.

Масочный режим внутри помещений сохраняется.

Здания храмов для верующих, по словам главаы Роспотребнадзора Марии Потемкиной, пока открывать нельзя. Не позволяет эпидемиологическая ситуация.

Основные очаги инфекции сегодня – это медицинские, социальные, бытовые и завозные. Последних на данный момент 100, 67 из них выявлено в обсерваторах.

На 11 июня общее число зараженных на Кубани достигло 4735. Выписаны 3554 человека. Умерли 47.