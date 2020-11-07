Отопительный сезон начался. Губернатор провел рабочее совещание
Вениамин Кондратьев провел совещание о готовности систем теплоснабжения к работе в осенне-зимний период.
Во всем Краснодарском крае сегодня уже работают 2208 котельных из 2801 (это 79%).
Как отметил глава муниципалитета Евгений Пергун, в Динском районе запущено 55 котельных: 9 на жидком топливе, 2 на твердом топливе и 44 газовых.
Они обеспечивают теплом 162 многоквартирных жилых дома и 109 учреждений социальной сферы. Задолженность теплоснабжающих организаций за поставку газа отсутствует.
В большинстве случаев, отопления включают после заявки. В первую очередь подключают социальные объекты.
Губернатор отметил, что в некоторых регионах до сих пор поступают жалобы на отсутствие тепла в школах и детсадах. По его словам, если уже есть заявки, эту проблему необходимо устранить до конца недели.
Затронули вопрос и об оплате за коммунальные услуги.
“В квитанциях за октябрь жителям выставлен счет за отопление, как за полноценный месяц, хотя отопительный сезон стартовал только 16 октября.
Поручил министерству ТЭК и ЖКХ детально разобрать каждое подобное обращение”, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.
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