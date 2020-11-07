Отопительный сезон начался. Губернатор провел рабочее совещание

Вениамин Кондратьев провел совещание о готовности систем теплоснабжения к работе в осенне-зимний период.

Во всем Краснодарском крае сегодня уже работают 2208 котельных из 2801 (это 79%).

Как отметил глава муниципалитета Евгений Пергун, в Динском районе запущено 55 котельных: 9 на жидком топливе, 2 на твердом топливе и 44 газовых.

Они обеспечивают теплом 162 многоквартирных жилых дома и 109 учреждений социальной сферы. Задолженность теплоснабжающих организаций за поставку газа отсутствует.

В большинстве случаев, отопления включают после заявки. В первую очередь подключают социальные объекты.

Губернатор отметил, что в некоторых регионах до сих пор поступают жалобы на отсутствие тепла в школах и детсадах. По его словам, если уже есть заявки, эту проблему необходимо устранить до конца недели.

Затронули вопрос и об оплате за коммунальные услуги.

“В квитанциях за октябрь жителям выставлен счет за отопление, как за полноценный месяц, хотя отопительный сезон стартовал только 16 октября.

Поручил министерству ТЭК и ЖКХ детально разобрать каждое подобное обращение”, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.