Отопительный сезон в Динском поселении завершится 15 апреля

Как сообщает администрация Динского сельского поселения, отопительный период завершается 15 апреля 2019 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая апреля 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и в связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха более +8 градусов.

Напомним, отопительный период 2018-2019 в Динской начался еще до того, как среднесуточная температура опустилась ниже +8 градусов. 24 октября, в квартирах местных жителей включили отопление.