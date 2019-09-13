Отремонтированную дорогу в хуторе Карла Маркса засыпали мусором

Совсем недавно отремонтировали улицу Южную в хуторе Карла Маркса (Новотитаровское сельское поселение). Стоимость работ составила почти 13 миллионов рублей.

Выполнялись они в рамках государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» с привлечением краевых средств.

И вот 11 сентября, как сообщает администрация Новотитаровского сельского поселения, обратились местные жители с жалобой на то, что неизвестные на этой отремонтированной дороге вывалили целую гору строительного мусора. Также чиновники выражают благодарность всем неравнодушным жителям, кто сообщил об этой проблеме.

Если вы обладаете какой-либо информацией о произошедшем, просьба обращаться в администрацию по следующим телефонам: 8 (86162) 43-5-40 (приемная) или 8 (86162) 43-6-52 (отдел ЖКХ).

Во избежание подобных ситуаций в будущем администрация призывает всех жителей и гостей Новотитаровского сельского поселения оставаться людьми, уважать чужой труд, соблюдать порядок и беречь поселение. Не зря же говорят: «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят».

«Люди, которые захламляют территории поселения, являются настоящими «вредителями». Своими действиями вы попросту не уважаете односельчан. Требуем прекратить совершение омерзительных поступков и начать вести цивилизованный образ жизни!» – призывает администрация Новотитаровского сельского поселения.