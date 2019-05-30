Отстаивая стоматолога, пациенты готовы выходить на пикет

Как уже писала «РВС», жители станицы Новотитаровской обратились в редакцию с вопросом, закрывают ли кабинет ортопеда-стоматолога в их станице и как теперь быть пациентам.

Как нам сообщила заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Динской ЦРБ Анастасия Ланских, кабинет ортопеда-стоматолога закрывается на месяц (с 13 мая по 13 июня). Делается это для того, чтобы устранить замечания эпидемиолога, ведь это режимный кабинет – в нем работают с биоматериалами. В это время пациенты смогут обращаться в Динскую районную стоматологию.

Но спустя несколько дней в редакцию снова начали поступать звонки от новотитаровцев. В этот раз люди обеспокоены тем, что ходят слухи, якобы этому врачу в этой больнице работать просто не дадут.

«Вроде как ее даже обязали сдать зачет по СанПиНу. Неужели это должны делать доктора, а не медсестры с санитарками?» – спрашивает одна из пациенток.

В назначенный день (28 мая) Джамиля Рахаева успешно сдала зачет комиссии. В этот день она была единственным врачом, у кого проверяли знания.

Как сообщило журналисту «РВС» руководство Динской ЦРБ, кабинет возобновил свою работу, врач приступила к должностным обязанностям.

29 мая без предупреждения мы посетили ее кабинет, чтобы лично посмотреть, как проходит процесс лечения, и узнать отзывы пациентов о работе Джамили Рахаевой.

Нам удалось поговорить с Таисой Алексеевной Шапошниковой, которая не в первый раз обращается к Джамиле Рахаевой. Пенсионерка приезжает из Москвы к своей невестке, а заодно – чтобы полечить зубы у ортопеда-стоматолога и ее сестры хирурга-стоматолога Ренаты Рахаевой.

«Очень хорошие доктора-сестрички. Такой замечательный подход! Я езжу на инвалидной коляске, так мне прямо в ней зубы ремонтируют. Нигде еще не встречала таких прекрасных врачей! То, что в столице мне хотели сделать за 350 тысяч, новотитаровские стоматологи сделали бесплатно по полису! И еще как сделали – на твердую пятерку», – с восхищением рассказывает пациентка.

Мы поговорили еще с одним посетителем ортопеда-стоматолога. Петр Малецкий рассказал, что таких врачей до сестер Рахаевых в поликлинике никогда не было. Они превосходно выполняют свою работу.

Лично убедившись, что пациенты очень ценят таких врачей, журналист уже покидал поликлинику, но начали подходить люди, которые рассказали, что стоматологи эти очень хорошие, если потребуется, то пациенты не только начнут собирать подписи, но и выйдут на пикет.

Надеемся, что данных мер не потребуется, ведь Джамиля Рахаева уже ведет прием в штатном режиме и все желающие могут пройти у нее необходимое лечение.