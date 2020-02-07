Погода ухудшается. Объявлено штормовое предупреждение





С 7 по 10 февраля 2020 года местами в Краснодарском крае ожидаются очень сильные осадки в виде дождя с мокрым снегом. Затем они перейдут в снег, местами - очень сильный.

Ожидается гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, ухудшение видимости, на дорогах местами гололедица, снежный накат.

Кроме того, данные погодные явления будут сопровождаться усилением северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами метель.

С 9 февраля интенсивность осадков будет ослабевать с дальнейшим прекращением. К 10 числу они постепенно прекратятся.

Температура воздуха понизится на 10-15 градусов.

В ночные и утренние часы минимальная температура в большинстве районов ожидается 5-10 градусов мороза в северных, в восточных и предгорных районах края местами до 13-18 градусов мороза, температура воздуха днем - 4-9 градусов ниже нуля.