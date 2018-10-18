Память жертв расстрела в Керчи почтили в Динской

Гражданская акция памяти жертв, погибших в керченском техникуме, прошла в 14.00 сегодня, 18 октября 2018 года, в станице Динской около киноцентра «40 лет Победы».

С речью выступил глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов и председатель Динского районного совета ветеранов войны и труда Валентина Прокопова.

Память погибших почтили минутой молчания.

Затем все желающие смогли возложить цветы к импровизированной стеле.

Еще одна акция памяти состоится здесь же сегодня в 19.00.



