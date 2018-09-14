Памятник комсомолу – как выглядит и где установят?

Стало известно, как будет выглядеть памятный камень, который планируется установить в Комсомольском парке к 100-летию комсомола.

Среди инициаторов его создания председатель Динского районного совета ветеранов войны и труда Валентина Прокопова.

Депутаты Государственной Думы Владимир Евланов и Дмитрий Ламейкин, депутаты ЗСК Сергей Орлов и Сергей Жиленко, депутат городской Думы Краснодара Игорь Брагарник, а также глава Динского района Сергей Пономарев и глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов поддержали инициативу.

Согласовали месторасположение памятного камня с архитектурой края. Скульптором стал мастер из Краснодара Владимир Золотухин. В данный момент он приступил к изготовлению композиции.

В Комсомольском парке данная архитектурная форма появится уже в октябре 2018 года.

Располагаться она будет в 12 метрах от входа в парк, с левой стороны.



