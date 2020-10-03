Парень, который забрал куст у чужого дома, извинился перед хозяевами

Продолжение истории про парня, который вырвал куст хризантем с клумбы у дома на ул. 70 лет Октября в Динской. Ранее мы публиковали видео.

После публикации этот молодой человек написал в редакцию “РВС”, чтобы объясниться и обратиться к хозяевам с извинениями.

“Уважаемые подписчики РВС! По своей глупости я вырвал куст хризантемы на клумбе для своей прабабушки-пенсионерки. Искренне извиняюсь перед хозяевами данного участка. Сегодня съездил к хозяйке дома, попросил извинений, она оказалась доброжелательной и хорошей женщиной. Сказала, что возмещать ущерб не нужно. Благодарен ей, ещё раз извиняюсь, больше такого с моей стороны не повторится”, – отметил парень.