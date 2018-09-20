Парковаться у центра творчества в Динской запрещено
Знак, запрещающий парковку и предупреждающий о работе эвакуатора в станице Динской по улице Красной действует.
⠀Пленку, закрывавшую знак, сняли, а значит, парковаться у центра творчества нельзя.
⠀Как пояснили РВС в ОГИБДД ОМВД России по Динской району, запрет парковки на данном участке связан с невозможностью обеспечить безопасность в рамках имеющейся ширины дороги и участка, занятого под стоянку. Родителям детей, занимающихся в центре творчества, предлагают оставлять авто на других парковках.
Комментарии
Доброй вечер. Пусть ОГИБДД ОМВД пояснят где родителям утром и днём искать места для Парковки?????, если все парковки заняты в радиусе 1 км, так как их мало, а машин много и людей работающих и стоящих целый рабочий день на них оооооченб много. И даже если заветное место где то и найдёшь, далеко, то вести например в дождь или снег...ребёнка до центра творчества ох как тяжело, и потом после тренировки например, мокрого его тащить обратно. Вот почему ГИБДД не заботило безопастности дороги раньше?, я живу тут 10 лет и только сейчас стало это их заботить. А может просто решили зарабатывать деньги, увозя машины бедных родителей детей????? Вот поставили знак по пролетарской к рынку, МОЛОДЦЫ, а тут то что?, и карман есть и хороших длинный карман, всегда можно было припарковаться и отвезти ребёнка в центр(((( грустно всё это, как будто назло делается((((