Парковаться у центра творчества в Динской запрещено

Знак, запрещающий парковку и предупреждающий о работе эвакуатора в станице Динской по улице Красной действует.

⠀Пленку, закрывавшую знак, сняли, а значит, парковаться у центра творчества нельзя.

⠀Как пояснили РВС в ОГИБДД ОМВД России по Динской району, запрет парковки на данном участке связан с невозможностью обеспечить безопасность в рамках имеющейся ширины дороги и участка, занятого под стоянку. Родителям детей, занимающихся в центре творчества, предлагают оставлять авто на других парковках.