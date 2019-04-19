Парковаться во дворе чужого дома нельзя?

В редакцию «РВС» обратился мужчина. Он поведал историю о том, как у его знакомого возник конфликт из-за парковочного места в многоквартирном доме. Автомобилист оставил свой транспорт во дворе дома, жильцом которого он не является. Вернувшись к машине, он столкнулся с непониманием одного из жильцов, по какому праву он занял его место. Помочь разобраться в ситуации мы попросили юриста Дмитрия Рябова.

С каждым годом количество автомобилей, приобретаемых российскими гражданами, увеличивается в несколько раз. Покупая новый автомобиль, многие даже не задумываются о том, где его парковать, а ведь это крайне важный вопрос не только с точки зрения уважения к соседям, но и с точки зрения закона.

Прежде всего необходимо отметить, что земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом совместно с элементами озеленения и благоустройства, принадлежит либо собственникам помещений в многоквартирном доме, либо публично-правовому образованию, например, сельскому поселению. При этом собственники помещений в многоквартирном доме могут пользоваться этим земельным участком, в том числе парковать авто.





Так или иначе, если гражданин, например, приехал в гости и припарковал свое транспортное средство возле многоквартирного дома, то претензии жителей к нему в таком случае будут безосновательны, так как такие земельные участки открыты для доступа всем гражданам.

Однако при этом следует уважать интересы жителей дома, а также помнить, что порой неправильная парковка, например, мешающая доступу пожарной машины или автомобиля скорой помощи, может привести к трагическим последствиям.

В случае самовольного захвата части дворовой территории в виде установки парковочных барьеров, съемных столбиков или столбиков с цепочками и иных препятствий собственником автомобиля необходимо обратиться с заявлением в компетентные органы для отстаивания своих нарушенных прав и интересов (в управляющую компанию, местную администрацию).

В заявлении опишите незаконные действия жильца дома (владельца автомобиля), указажите ваши контактные данные.

К заявлению приложите:

фотографию с доказательством незаконной парковки или иного захвата места во дворе;

полученные у управляющей компании, правления ТСЖ, местной администрации документы, подтверждающие отсутствие оснований у жильца дома для ограничения права доступа и пользования земельным участком на придомовой территории остальным собственникам помещений в многоквартирном доме.

Срок рассмотрения письменного обращения граждан государственными органами, органами местного самоуправления или должностными лицами в соответствии с их компетенцией составляет 30 дней со дня регистрации такого обращения.

«По результатам рассмотрения заявления принимается решение о ликвидации незаконной парковки. Кроме того, на нарушителя может быть наложен административный штраф за самовольное занятие земельного участка или части земельного участка. В том числе за использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством РФ прав на указанный земельный участок. Штраф составляет от 1 до 1,5 % кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5000 руб. (если кадастровая стоимость земельного участка определена) или от 5000 до 10000 руб. (если кадастровая стоимость земельного участка не определена) (ст. 7.1 КоАП РФ).

Также собственник или иное лицо вправе обратиться в суд и требовать устранения нарушений его прав», – подытожил юрист Дмитрий Рябов.