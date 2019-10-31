Парковочные места для инвалидов. Почему их так много?

В редакцию «РВС» начали поступать вопросы от читателей о том, почему стало так много парковок для инвалидов в последнее время?

«Куда ни приедешь — везде знак «инвалид» на стоянке. Получается, что остальным и парковаться не нужно?!», - недоумевают динчане.

Ситуацию разъяснила помощник прокурора, юрист 1 класса Елена Хатунцева.

Главными для государства являются именно граждане — их жизнь, здоровье, защита прав и законных интересов.

В соответствии с законодательством, Правительство РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры. Под это понятие попадают жилые, общественные и производственные здания, строения и сооружения, спортивные объекты, места отдыха, культурно-зрелищные и другие учреждения. Также обеспечивается беспрепятственное пользование железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации.

На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации, мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II, III групп.

На них должен быть установлен опознавательный знак «инвалид». Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.

Если же они остановились или находятся на стоянке, где обозначен знак «инвалид», то это будет расценено как нарушение. Наказывается оно административным штрафом для водителя в размере пяти тысяч рублей.