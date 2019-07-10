Пасечники обеспокоены авиаобработками полей в районе

В редакцию «РВС» массово начали поступать звонки от пчеловодов станиц Динской и Пластуновской, поселка Украинского. Люди обеспокоены тем, что по цветущему подсолнуху производится обработка препаратами от совки.

«Как раз пчелы все на полях. И как быть? Это же не собака, которую спрятать можно. В улье закрой при такой жаре — задохнутся.

Сердце кровью обливается — есть два зла: либо выпусти — отравятся на поле, закрой леток — сам убьешь.

Разве так можно? Хоть бы предупредили, когда проводят обработку. Ходили слухи, что по ночам будут обрабатывать, когда пчелы не летают. Так нет же, днем, не стесняясь, травят совку.

Мы, пчеловоды, сами смотрели на поле — ни одного такого вредителя не нашли. А они химию прут, еще и во время цветения! Так же погубят всех животных, которые сейчас обитают в полях, нарушат экосистему.

Мало того, что пчелы травятся, так и люди тоже — дома ведь прямо у некоторых полей расположены. Неужели по закону можно их обрабатывать с вертолета?» - негодуют пчеловоды.

Не так давно «РВС» уже писала о том, что в поселке Украинском обрабатывали поля с вертолета через дорогу от жилых домов. Как рассказали местные жители, после таких «полетов» у местных пасечников погибли пчелы.

Сейчас пчеловоды уже массово бьют тревогу.

Тем временем Минсельхоз обеспокоен массовой гибелью пчел. Как передает «Интерфакс», она отмечается в Татарстане, в Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областях, в Мордовии, Алтайском и Ставропольском краях, а также на Кубани. Чиновники должны выяснить причины случившегося и доложить о результатах в Министерство сельского хозяйства.

От пчеловодов структура потребовала установить точную причину гибели пчел в аккредитованных лабораториях.

Одной из возможных причин уже названо использование пестицидов.

Ведомство также направило рекомендации, как предотвратить массовый падеж пчел.

В частности, напомнили, что аграрии должны предупредить пчеловодов о планах применить пестициды не позднее, чем за три дня до обработки растений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На границах обработанных территорий должны устанавливаться щиты с указанием «обработано пестицидами» и с инструкциями о мерах предосторожности и сроках сохранения опасности на этих участках.

Произошедшую в Динском районе ситуацию прокомментировали в Управлении сельского хозяйства:

«ОП «Пластуновское», как и положено по законодательству, за трое суток уведомило о предстоящих обработках всех тех пчеловодов, которые согласовывали с ними стоянки пасек.

Также оповестили и участкового. Согласовали с ЦГБУ Россельхозцентром.

В проведении данной обработки нарушений не выявлено».