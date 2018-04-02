Пасхальная ярмарка: где и когда купить продукты к праздничному столу

Уже в это воскресенье все православные христиане будут отмечать Пасху. Пора бы и подумать о праздничном столе. Где же купить свежие продукты, вкусные куличи и творожные паски? Конечно же, на пасхальной ярмарке. Пройдет она с 5 по 7 апреля на Фонтанной площади станицы Динской.

Как рассказал «РВС» ведущий специалист отдела по социальным вопросам и потребительской сфере Кирилл Бурцев, любой желающий сможет реализовать свой товар на данной ярмарке, но для этого он должен обратиться в отдел по социальным вопросам и потребительской сфере, чтобы получить разрешение на осуществление торговли в эти дни на Фонтанной площади. Специалисты подскажут, какие понадобятся документы и помогут с оформлением бумаг. Более подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (86162) 6-46-62.