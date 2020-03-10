Динчанка: “Госполиклиника, а рентген-кабинет работает как частный”
Жительница Новотитаровской была возмущена обследованием в поликлинике – мало того, что талоны, по ее словам, отсутствовали, так еще и система оказания платных услуг привела ее в замешательство.
Пошла, взяла талон к терапевту, пока ждала неделю приема, заболела. Терапевт принимала 5 минут и то выписала лекарства, которые мне нельзя. Прошло 2 недели, температура держится, кашель не проходит. Прихожу, прошу направление на рентген. Отвечают: талонов нет. Иду к платному окошку, девушка отправила в рентген-кабинет, там, мол, и заплатите. Подхожу, все сидят платно, ни одного человека с талоном. Если нет наличных, переводят деньги рентгенологу. Мне показали прейскурант, что с нового года он поднялся: рентген легких стоил 300, а с нового года – 538 рублей. Оборудование хорошее, но такое впечатление, что этот кабинет работает как частный. С болью или температурой – неважно, все равно платно
Как сообщил исполняющий обязанности главного врача Динской ЦРБ Сергей Чикишев, рентгеновское обследование в Новотитаровской районной больнице № 1 проводится по направлению врача за счет средств обязательного медицинского страхования. Делается это не позднее 14 дней со дня назначения планового обследования, если же случай неотложный – в этот же день.
Определение показаний для неотложной рентгенографии проводит лечащий врач. В целом для направления пациентов на это обследование врачам поликлиники выдается 110 талонов в неделю. Невостребованных талонов нет. По желанию пациента услугу оказывают на платной основе. Оплачивать по договору можно как наличными в кассу, так и безналичным расчетом на счет больницы (в банках, терминалах оплаты, онлайн-банки) до предоставления медуслуги. Любые другие способы приема оплаты неправомочны.
“В настоящее время утвержден и действует тариф, исходя из которого стоимость проведения рентгенографии легких складывается из стоимости выполнения рентген-снимка (330 рублей) и стоимости описания рентгенографического изображения (206 рублей)”, – объяснил Сергей Чикишев.
Он отметил, что для подробного рассмотрения обращения, выявления и пресечения неправомерных действий и принятия конкретных мер по урегулированию спорных вопросов пациентам предлагается обращаться в администрацию Динской ЦРБ по телефонам:
8 (86162) 6-29-64; 8 (800) 500-84-86,
в письменной форме по адресу: 353200, станица Динская, ул. Кирпичная, 55а
или на адрес электронной почты: dinskcrb@mail.ru.
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