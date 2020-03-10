Динчанка: “Госполиклиника, а рентген-кабинет работает как частный”

Как сообщил исполняющий обязанности главного врача Динской ЦРБ Сергей Чикишев, рентгеновское обследование в Новотитаровской районной больнице № 1 проводится по направлению врача за счет средств обязательного медицинского страхования. Делается это не позднее 14 дней со дня назначения планового обследования, если же случай неотложный – в этот же день.

Определение показаний для неотложной рентгенографии проводит лечащий врач. В целом для направления пациентов на это обследование врачам поликлиники выдается 110 талонов в неделю. Невостребованных талонов нет. По желанию пациента услугу оказывают на платной основе. Оплачивать по договору можно как наличными в кассу, так и безналичным расчетом на счет больницы (в банках, терминалах оплаты, онлайн-банки) до предоставления медуслуги. Любые другие способы приема оплаты неправомочны.

“В настоящее время утвержден и действует тариф, исходя из которого стоимость проведения рентгенографии легких складывается из стоимости выполнения рентген-снимка (330 рублей) и стоимости описания рентгенографического изображения (206 рублей)”, – объяснил Сергей Чикишев.

Он отметил, что для подробного рассмотрения обращения, выявления и пресечения неправомерных действий и принятия конкретных мер по урегулированию спорных вопросов пациентам предлагается обращаться в администрацию Динской ЦРБ по телефонам:

8 (86162) 6-29-64; 8 (800) 500-84-86,

в письменной форме по адресу: 353200, станица Динская, ул. Кирпичная, 55а

или на адрес электронной почты: dinskcrb@mail.ru.