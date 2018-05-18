Пациенты: «В Динской ЦРБ нет горячей воды» (фото, видео)

В редакцию «РВС» со вчерашнего вечера начали поступать звонки от пациентов Центральной районной больницы, которые утверждают, что у них нет горячей воды, либо же что нет воды совсем. Как стало известно из источников, котельная отключена от газа за неуплату и опечатана. Случилось это 3 дня назад без предупреждения.

Отдел ЖКХ Динского сельского поселения так прокомментировал данную новость: «На котельной, которая обслуживает ЦРБ, в данный момент проводятся ремонтные работы, в том числе по замене котла. Ориентировочный срок их выполнения – 2 недели».





«РВС» решила разобраться: что же происходит с горячей водой в ЦРБ?

Мы лично прибыли на место и посетили все отделения. Как мы убедились, в душевых комнатах и пищеблоках стоят электрические водонагреватели – необходимым минимумом горячей воды ЦРБ себя обеспечивает. Конечно, речь не идет о 100 %. В палатах у пациентов из крана течет только холодная вода, но она есть.





Представители Динской ЦРБ так прокомментировали ситуацию: «Договор заключен напрямую с теплосетями, которые обеспечивают подачу отопления и горячей воды, медицинское учреждение исправно оплачивает услуги. Но горячей воды нет уже третий день.





С учетом имеющихся водонагревателей в отделениях ЦРБ обеспечивается минимальный объем подачи горячей воды в кабинеты, необходимые для организации лечебно-диагностического процесса и частично для тяжелых больных. Для остальных пациентов согласован вопрос и дано разрешение администрации больницы на определенное время отпускать их домой, чтобы предоставить возможность провести санитарно-гигиенические мероприятия».