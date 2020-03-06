Печатный бетон – уникальное решение для вашего двора

“Бетон должен быть красивым! Пригласите нас, и мы сделаем двор мечты”, – в ходе беседы с журналистом произнес Антон Шишов, руководитель организации “Декоративный печатный бетон”.

В тот момент он уже подробно рассказал о том, как сегодня выглядит современный двор и каким образом придать ему изюминку. Рассказываем и вам.

В Динском районе Антон со своей командой – единственные, кто освоил технику печатного бетона. На рынке они уже 4 года, за их плечами около 100 проектов по Краснодарскому краю.

Печатный бетон – это монолитное (цельное) покрытие, которое создается с помощью многослойной укладки с различными штампами. Это может быть альтернатива тротуарной плитке, камню, брусчатке, дереву и другим текстурам. О технологии и преимуществах пояснил Антон Шишов.

На сколько этапов делится работа?

Этап 1. Сначала мы приезжаем на объект, знакомимся с участком. Изучаем его с точки зрения разуклонки, то есть смотрим, чтобы сток воды от дома шел в нужное место, чтобы в центре двора она не стояла. Иногда приходится устанавливать люки и ливневые колодцы.

Этап 2. Далее приезжает техника, если нужно, убирается лишний грунт, завозится подсыпка в виде щебня или песчано-гравийной смеси (согласовывается с заказчиком).

Этап 3. Устанавливается опалубка – деревянная форма, в которую в дальнейшем заливают бетонный раствор.

Этап 4. Производится гидроизоляция в виде пленки. У нее две функции: позволяет корректно созреть бетону и защищает его от воды с нижнего грунта, в результате чего не будет гниения и разрушения бетона снизу. Производится армирование.

Этап 5. На участок приезжает машина-бетоносмеситель (миксер). Бетон, который изготавливают для дальнейших работ по специальному рецепту – марки не менее М300 (чем она больше, тем прочнее бетон). Заливается участок. Выглаживается по уровням соответствующими инструментами.

Этап 6. Красится бетон. Это делается с помощью специального порошка – упрочнителя, который состоит из цветного топпинга, белого цемента и кварцевого песка. Этот краситель втирается в верхний слой. После выдержки наносится второй цвет – пудра, в составе которой гидрофоб, он позволяет наносить штамп еще на свежий бетон. Марка поверхности уже М500 на сжатие.

Этап 7. Создается рисунок.

Этап 8. Смывается специальным составом верхний слой.

Этап 9. Покрывается лаковой пропиткой (глянцевой или матовой), чтобы в бетон не проходила вода. В результате получаем монолитную защищенную плиту сверху и снизу.

Какие достоинства у такой технологии?

Мы не используем бордюры. Например, чтобы удержать плитку на месте, они необходимы. Без них она начинает “расползаться”. А в данном случае мы оформляем их сами на монолитной плите.

Прочность. Так как в итоге получается монолитная плита марки М300 с верхним слоем М500, это исключает прорастание травы, проседание поверхности под машинами. Материал не кладем поштучно, поэтому швы отсутствуют.

Бетон экологичней, чем, например, асфальт. В нем отсутствуют битум и произвозводные нефтепродуктов, поэтому при сильной жаре нет их испарений.

Сроки. Монолитное покрытие служит дольше, чем какое-либо другое, так как не впитывает влагу. Что касается цвета покрытия, то все материалы поставляются крупнейшим на Юге производителем добавок для бетона – “АльфаМикс”, который использует высококачественный топпинг, в результате выгорания цвета практически не происходит, даже под палящим солнцем Кубани.

Дизайн. Идей для покрытия множество, так как оно имеет обширную цветовую палитру и различные варианты фактуры.

Как долго проводятся работы?

Скажу на примере. Делали в Тахтамукае объект, он 550 квадратов. От момента привоза инструментов и до момента выезда прошло 39 дней.

В среднем 150 квадратов делается дней 12.

Как клиенты принимают решения?

При знакомстве с заказчиками сначала выслушиваем то, что они хотят. Потом берем паузу на 3 дня, чтобы составить проект и подготовить смету. Параллельно с этим рассматриваем предложения клиентов с технической и дизайнерской точек зрения. В любом случае предлагаем несколько альтернативных вариантов дизайна. А там уже приходим к общему знаменателю.

В чем особенность вашей организации?

Мы за сложные проекты. Стараемся уходить от простых. Конечно, у всех свои вкусы. Но, как показал опыт, интересней смотрятся не прямые линии, а извилистые. Хоть это и сложнее в нашей работе, но выглядит оригинальнее. На практике даже был такой случай. Одного заказчика не смогли в этом переубедить, попросил сделать как можно проще, выполнили. А все клиенты в дальнейшем подписываются на нас в соц.сетях и следят за работами. Так он через полгода позвонил и сказал: “Кривые выглядят оригинальнее – нужно было слушаться вас”.

Зафиксированная цена в начале работ не меняется в конце. При желании заказчика установка и раскраска арт-объекта – в подарок. Формирование бордюра и его выделение цветом – бесплатно.

Большой ли выбор штампов вы предлагаете?

У производителя их порядка 20. Самые ходовые 6 видов штампов. Но заказчикам не нужно ориентироваться только на наше наличие, мы можем сделать любой штамп. Самые ходовые – “Малый сланец”, “Веер”, имитация дикого камня, доски, старого гранита и мексиканского камня.

Бывает ли, что результат работы отличается от начальных представлений клиента?

Пока обратная связь только положительная. Но в самом начале деятельности нашей компании было такое, что клиент очень переживал за качество работы. Решили делать покрытие “Мексиканский камень”. Началась заливка. Возить бетон пришлось на тачках, так как возможности заехать “миксеру” не было. Заказчик, видимо, почувствовал напряженную обстановку на объекте. Начал ко всему придираться, задавать вопросы. Хотя процесс продолжался, он видел только черновой вариант, где еще ничего не было понятно. Успокаивал его, говорил дождаться результата. Мы-то все знали конечный итог, а он нет, на этом фоне возникло какое-то недоверие с его стороны. Попросил, чтобы он не паниковал, сказал, если не получится, разберу все за свой счет и разъедемся. В итоге он не ожидал такого результата, в соцсетях оставил восторженный отзыв и благодарность за двор – «двор мечты», который мы создали для него.

Если мы работаем 20 дней, все 19 дней клиент не понимает конечной работы. Поверхность плотно перекрыта пылью, рисунка не видно. Только после того, как все смывается и наносится лак, можно оценить результат.

Сколько человек в команде?

На объекте в основном работают три человека, один из которых – главный, он несет ответственность за мастеров и сообщает об этапах работы мне. Если объект трудный, привлекаются дополнительные силы – подсобники, которые помогают принимать бетон. Все специалисты технологию на практике знают. Мы напрямую общались с американскими производителями, откуда и пошло все это, изучали подробно специфику и технику.

Насколько цена печатного бетона отличается от самого распространенного покрытия – плитки?

Данную технологию пытаются часто сравнить с укладкой тротуарной плитки, говоря, что первая намного дороже. Мы тоже предоставляем услугу по укладке плитки и понимаем, что клиент не всегда знает фронт работы. Существует правильный и неправильный вариант укладки. Неправильный – это когда хотят сэкономить и на грунт сразу кладут плитку, отсюда и идет проседание/вспучивание. Правильный – когда сначала создают многослойную подушку или заливают «черновую» бетонную плиту, наносят отсев и только после выкладывают плитку. Если рассматривать с такой точки зрения, то плитка выходит даже дороже. Кроме этого, требуется приобрести еще бордюры и их установить, нельзя забывать и о необходимости подрезки каждой плитки по всей длине бордюров/стен.

Планируете ли как-то развиваться?

Кроме печатного бетона, планируем ввести в работу с этого сезона автополивы, газоны и озеленение. Уходя, хотим знать, что человеку ничего не нужно будет делать, просто жить и наслаждаться готовым результатом. Поэтому пригласите нас, и мы сделаем «двор мечты».

Подробнее ознакомиться с работами и получить дополнительную информацию можно:

В инстаграме (@dbkk.23);

По телефону +7 988 523 87 13 (Антон Шишов);

На сайте (dbkk.ru).



