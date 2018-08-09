Молодежный форум: пенная дискотека и воздушные змеи (фоторепортаж)

Более 100 ребят со всех уголков Динского района стали участниками районного молодежного форуму «Я – патриот».

В рамках образовательной программы для ребят выступили спикеры из Совета ветеранов - Валентина Николаевна Прокопова, Павел Стефанович Богомаз, участник Великой Отечественной войны Дмитрий Федотович Остриков, руководитель клуба боевых искусств «Пересвет», майор запаса Владимир Колбасин. Говорили о прошлом, настоящем и будущем России, истинных ценностях и выборе жизненного пути, его совсем скоро предстоит сделать юным участникам форума.

Действующие защитники Родины рассказали о преимуществах и сложностях службы по контракту, современных армейских буднях, новейших образцах вооружения, с которыми им доводилось работать, объяснили ребятам, почему в армии очень рады трактористам, а беспилотники никогда не смогут полностью заменить высококлассного летчика.

От образовательной программы перешли к развлекательной части форума. Бегом, ползком, в припрыжку и даже на руках у своих товарищей ребята преодолели дистанцию квеста по территории Андреевского парка, подняли в небо десятки воздушных змеев, взяли призы первого Чемпионата Динского района по игре «Камень. Ножницы. Бумага», на скорость съели 15 арбузов и здорово оторвались на пенной дискотеке!

Сегодня - заключительный день, когда будут подводиться итоги форума. Ребята получат крутые призы от спонсоров: базы отдыха "Андреевский парк", кофейни "Hot and Cold" и "Бородач-Бар".



